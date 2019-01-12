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12января
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сегодня, 15:16 6

В Белогорске в морг доставили живого человека, посчитав его умершим

В Белогорске в морг доставили живого человека, посчитав его умершим
Фото: pikabu.ru

В одном из домов села Васильевка Белогорского района гуляла компания. Под утро люди обнаружили, что гулявшая с ними за одним столом пенсионерка 1956 года рождения не дышит. Ее отвезли в морг, но уже там выяснилось, что женщина жива.

В селе родственники вызвали компанию, оказывающую ритуальные услуги, и отправили бездыханное тело бабушки в морг. При приемке тела санитарка морга начала крепить к трупу номерную бирку. И тут заметила, что пенсионерка жива.

В морг приехала бригада скорой помощи. Медики сорок минут проводили реанимационные мероприятия. Сердечная активность женщины была слабой, она находилась в пограничном состоянии между жизнью и смертью. Пенсионерку отправили в реанимацию, сообщает ИА «Амур28.инфо».

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#Белогорск #жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • Max-1990

    Max-1990
    2 часа назад

    А скорую не пробовали вызвать? Или сами смерть констатировали и ритуалку позвали?

  • БаРмалей

    БаРмалей
    2 часа назад

    Бабушка восстанет и всех родственников закопает еще!

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    1 час назад

    Max-1990

    А скорую не пробовали вызвать? Или сами смерть констатировали и ритуалку позвали?



    Именно так и было. Вы очень точно описали ситуацию.

  • тт

    тт
    43 минуты назад

    БаРмалейБабушка восстанет и всех родственников закопает еще!


    На соседних ресурсах пишут, что уже умерла все таки. Так что только за собой теперь звать будет.

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    30 минут назад

    Амур28.инфо сообщил, что умерла(((

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    28 минут назад

    Бывает. Со всеми. Но ей удалось это сделать дважды.

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