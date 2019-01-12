В Белогорске в морг доставили живого человека, посчитав его умершим

В одном из домов села Васильевка Белогорского района гуляла компания. Под утро люди обнаружили, что гулявшая с ними за одним столом пенсионерка 1956 года рождения не дышит. Ее отвезли в морг, но уже там выяснилось, что женщина жива.

В селе родственники вызвали компанию, оказывающую ритуальные услуги, и отправили бездыханное тело бабушки в морг. При приемке тела санитарка морга начала крепить к трупу номерную бирку. И тут заметила, что пенсионерка жива.

В морг приехала бригада скорой помощи. Медики сорок минут проводили реанимационные мероприятия. Сердечная активность женщины была слабой, она находилась в пограничном состоянии между жизнью и смертью. Пенсионерку отправили в реанимацию, сообщает ИА «Амур28.инфо».