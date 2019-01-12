В Свободном скоро начнут отслеживать маршрутки

В Свободном готовят к запуску приложение по отслеживанию общественного транспорта. Первый заместитель главы города Владимир Владимиров встретился с программистом из областного центра Евгением Романовым, который готов написать программу за семь дней.

В Благовещенске на эти цели потребовался месяц. А теперь, когда уже создан шаблон, специалист справится за семь дней.

«Как только единая диспетчерская служба предоставит мне данные о городском маршрутном транспорте с госномерами автобусов, за неделю я сделаю приложение», – объяснил Евгений.

В итоге потенциальные пассажиры отследят движение маршруток города по отдельным маршрутам или все сразу. Для этого нужно будет зайти либо на специальный сайт, либо скачать приложение.

«Сначала оно заработает в тестовом режиме. Если обнаружатся недочеты, мы сразу устраним», – продолжил Евгений.

Нюанс, который стоит знать будущим пользователям – информация с сервера в приложение передается с задержкой в одну минуту. Этот промежуток времени стоит учитывать, чтобы не пропустить автобус, сообщает пресс-служба администрации Свободного.