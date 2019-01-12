Прибавки к пенсии за большой сельский стаж будут назначать без заявок до сентября

С 2019 года бывшие труженики села получили право на доплату к пенсии за большой сельский стаж. Условия три: 30 и более лет работы на соответствующих должностях, проживание в сельской местности и отсутствие работы на данный момент. В январе 2,5 тысячи амурских пенсионеров получили прибавки чуть больше 1,3 тысячи рублей к пенсии.

Всего в Приамурье проверят 68 тысяч пенсионных дел. Об этом в программе «Простые вопросы» заявила заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Амурской области Татьяна Машкина. Она пояснила, что право на повышение фиксированной выплаты в размере 25 % получили те, кто имеет 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве, не работает и проживает в селе.

«Это может быть фактическое проживание, но его нужно подтверждать своим заявлением. И дело пенсионера должно находиться в том районе, где он фактически проживает. Что касается всех, кто на сегодняшний день пока еще не получил эту прибавку – таких было выбрано из общего количества 68 тысяч. И работа по проверке этих дел началась в прошлом году и продолжается сейчас», – пояснила Татьяна Леонидовна.

Также только в декабре правительством были утверждены списки профессий и должностей, работа в которых засчитывается в этот стаж. Это отрасли производства: животноводство, растениеводство, рыбоводство. И профессии: тракторист, механизатор, ветврач, доярка, слесарь. То есть те, которые непосредственно связаны с работой в сельском хозяйстве.

Работа в сфере обслуживания и другой, даже если, например, магазин или детский сад, был при совхозе, не включается в стаж работы, которая засчитывается для получения этого повышения.

2,5 тысячи пенсионеров – это первые просмотренные дела, их проверяют вручную, отметила Татьяна Машкина. Пенсионному фонду дано время на проверку всех 68 тысяч дел до сентября.

Если в сентябре все же прибавки не случится, а пенсионер считает, что она положена, ему нужно обратиться с трудовой книжкой в клиентскую службу по месту жительства и написать заявление. До сентября Пенсионный фонд назначает прибавки бывшим труженикам села автоматически.

«Волноваться не стоит. Если у кого-то есть вопросы, можно прийти в клиентскую службу в районе, где он проживает, или в управление, чтобы выяснить, по какой причине ему пока еще не произвели эту доплату. И если нужно что-то уточнить. В течение года все эти дела будут пересмотрены. Всем, кому положено, будет произведен перерасчет фиксированной выплаты с доплатой разницы с января», – рассказала Татьяна Машкина.

Телефон горячей линии ОПФР по Амурской области – 202-400.