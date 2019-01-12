В Благовещенске прошел II тур дальневосточного первенства по хоккею

Дальневосточное первенство по хоккею проводится отдельно по шести возрастным группам. Второй тур среди команд юношей 2004 года рождения состоялся в Благовещенске. В нем принимают участие юные хоккеисты из Владивостока, Южно-Сахалинска, Якутска, Свободного и Благовещенска.

Благовещенский лед привел к смене лидера. Как сообщает областное министерство спорта, во втором туре «Адмирал» из Владивостока уступил лидерство «Кристаллу» из Южно-Сахалинска. Противостояние претендентов на общую победу закончилось со счетом 2:0 в пользу сахалинцев, которые по ходу игры один раз сумели реализовать большинство и, ведя в счете, выстроили грамотную защиту.

В этой возрастной группе на третьем месте находятся «Полярные волки» из Якутска. Амурчане замыкают турнирную таблицу: свободненский «Союз» идет на четвертом месте, «Форвард» из Благовещенска – на пятом.

В группе 2007 года рождения благовещенский «Форвард» занимает пятое место из шести. В турнире 2005 года также играют хоккеисты «Форварда» – они третьи среди четырех команд. В группе 2002 года рождения «Форвард» на пятом месте из пяти команд.