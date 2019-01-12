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12января
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сегодня, 12:41 11

Благовещенец пытался убедить сотрудников супермаркета помочь ему украсть продукты (видео)

Благовещенец пытался убедить сотрудников супермаркета помочь ему украсть продукты (видео)
Фото: www.amur.info

Необычный социальный эксперимент провел житель Благовещенска Владимир. В одном из супермаркетов он подходил к продавцам, грузчикам и пытался уговорить их помочь ему украсть продукты. В заключение он решил проверить бдительность охраны магазина.

Все свои попытки развести на соучастие сотрудников магазина благовещенец снял на видео. Когда его издалека снимала скрытая камера, Владимир подходил к продавцам, грузчикам и просил их незаметно закинуть ему в рюкзак какой-нибудь товар с прилавка, например, немаркированный. Некоторым он даже предлагал поделиться после совершения кражи.

«Хотелось посмотреть на реакцию людей на такое предложение., рассказал Владимир корреспонденту ИА «Амур.инфо». – Более десяти человек я так проверил, ни один из них не стал соучастником».

В заключение эксперимента Владимир даже пошел на определенный риск: находясь рядом с охранником, якобы по телефону сказал, что уже закинул в рюкзак продукты.

«Да, он отреагировал, сообщил обо мне своим коллегам. Но, видимо, мы прокололись, – улыбнулся амурский пранкер. – Я подходил к своему оператору, а за нами наверняка уже следили через видеокамеры. Так что охрана, похоже, поняла, что мы их разыгрываем, и на выходе ко мне никто не подошел».

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#интернет #отдых #происшествия

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Комментарии
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  • Sapsanische

    Sapsanische
    4 часа назад

    идиот

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    а то что он не сдал в камеру хранения рюкзак? это охране надо оп ж..пе дать

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    реклама такая реклама ))))

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Можно не сдавать в камеру хранения.

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    тогда за ним должны следить)))

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Продуктов в зад бы запихали ему, чтобы хнёй не занимался и от работы людей не отвлекал.

    Желательно в помещении без видеокамер, потом на выходе поймали бы, как воришку.

  • батарейка

    батарейка
    3 часа назад

    Вот кому делать нечего

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    С 11 января должна измениться маркировка молочной продукции.

    Так, если в молоке или сметане содержатся растительные жиры, то ни молоком, ни сметаной такая продукция называться больше не сможет.

    https://rg.ru/2019/01/11/produkty-s-zameniteliami-molochnyh-zhirov-nachnut-markirovat-otkryto.html

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Один смачный удар в зубы "экспериментатору" Владимиру, надолго отобьёт у него желание больше экспериментировать над людьми

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    "тайный покупатель" магазин сам в праве такое делать, писать об это не обязательно.....

  • Витком

    Витком
    1 час назад

    дебил, креативный

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