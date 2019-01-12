Благовещенец пытался убедить сотрудников супермаркета помочь ему украсть продукты (видео)

Необычный социальный эксперимент провел житель Благовещенска Владимир. В одном из супермаркетов он подходил к продавцам, грузчикам и пытался уговорить их помочь ему украсть продукты. В заключение он решил проверить бдительность охраны магазина.

Все свои попытки развести на соучастие сотрудников магазина благовещенец снял на видео. Когда его издалека снимала скрытая камера, Владимир подходил к продавцам, грузчикам и просил их незаметно закинуть ему в рюкзак какой-нибудь товар с прилавка, например, немаркированный. Некоторым он даже предлагал поделиться после совершения кражи.

«Хотелось посмотреть на реакцию людей на такое предложение., рассказал Владимир корреспонденту ИА «Амур.инфо». – Более десяти человек я так проверил, ни один из них не стал соучастником».

В заключение эксперимента Владимир даже пошел на определенный риск: находясь рядом с охранником, якобы по телефону сказал, что уже закинул в рюкзак продукты.

«Да, он отреагировал, сообщил обо мне своим коллегам. Но, видимо, мы прокололись, – улыбнулся амурский пранкер. – Я подходил к своему оператору, а за нами наверняка уже следили через видеокамеры. Так что охрана, похоже, поняла, что мы их разыгрываем, и на выходе ко мне никто не подошел».