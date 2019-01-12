Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12января
Предыдущая новость
сегодня, 12:08 0

Амурчанин обманул власти пяти районов области почти на 7 миллионов рублей

Амурчанин обманул власти пяти районов области почти на 7 миллионов рублей
Фото: www.amur.info

Амурчанина обвиняют в том, что он, путем мошенничества, смог присвоить более 6 миллионов 700 тысяч рублей, которые заплатили за строительные работы власти пяти районов Амурской области. Кроме того, он не заплатил 4 миллиона рублей субподрядчику за работу.

Следователи областного управления МВД завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Благовещенска. Его обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и причинении имущественного ущерба собственнику путём обмана при отсутствии признаков хищения.

Установлено, что в 2013 году амурчанин разработал схему хищения денежных средств. Он зарегистрировал в налоговом органе общество с ограниченной ответственностью, основной вид деятельности которого – проведение разного рода строительных работ. Являясь директором данного предприятия, гражданин заключил контракты с администрациями пяти районов Амурской области на восстановление различных сооружений.

Не имея реальной возможности по выполнению условий данных контрактов, обвиняемый привлёк к их выполнению субподрядчиков. Часть денежных средств, перечисленных в качестве аванса администрациями районов, гражданин перевёл на расчётные счёта «фирм-однодневок» под видом оплаты оказанных услуг.

По окончании строительных работ руководитель предприятия составил документы, в которые внес ложные завышенные сведения об объемах выполненных работ и количестве использованных материалов. Таким образом, на расчетный счет открытого им общества с ограниченной ответственностью поступили похищенные путем обмана денежные средства в сумме более 6 миллионов 700 тысяч рублей.

В ходе расследования также установлено, что руководитель предприятия не оплатил выполненные одним из субподрядчиков работы на сумму более 4 миллионов рулей. Тем самым, он уклонился от исполнения обязательств по договору субподряда.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящий момент расследование окончено. Его фигурант предстанет перед судом, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Просмотров всего: 54

#криминал #происшествия #суды

распечатать


Происшествия

В Благовещенске иномарка врезалась в такси
Происшествия

Дому в Чигирях, чей септик «создал» фекальную горку, назначили временную управляйку
Происшествия 13

Глава города Зеи оштрафован за отсутствие реестра дорог
Происшествия 17

Военные займутся расчисткой русла реки Буреи, перекрытого оползнем
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь