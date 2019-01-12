Амурчанин обманул власти пяти районов области почти на 7 миллионов рублей

Амурчанина обвиняют в том, что он, путем мошенничества, смог присвоить более 6 миллионов 700 тысяч рублей, которые заплатили за строительные работы власти пяти районов Амурской области. Кроме того, он не заплатил 4 миллиона рублей субподрядчику за работу.

Следователи областного управления МВД завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Благовещенска. Его обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и причинении имущественного ущерба собственнику путём обмана при отсутствии признаков хищения.

Установлено, что в 2013 году амурчанин разработал схему хищения денежных средств. Он зарегистрировал в налоговом органе общество с ограниченной ответственностью, основной вид деятельности которого – проведение разного рода строительных работ. Являясь директором данного предприятия, гражданин заключил контракты с администрациями пяти районов Амурской области на восстановление различных сооружений.

Не имея реальной возможности по выполнению условий данных контрактов, обвиняемый привлёк к их выполнению субподрядчиков. Часть денежных средств, перечисленных в качестве аванса администрациями районов, гражданин перевёл на расчётные счёта «фирм-однодневок» под видом оплаты оказанных услуг.

По окончании строительных работ руководитель предприятия составил документы, в которые внес ложные завышенные сведения об объемах выполненных работ и количестве использованных материалов. Таким образом, на расчетный счет открытого им общества с ограниченной ответственностью поступили похищенные путем обмана денежные средства в сумме более 6 миллионов 700 тысяч рублей.

В ходе расследования также установлено, что руководитель предприятия не оплатил выполненные одним из субподрядчиков работы на сумму более 4 миллионов рулей. Тем самым, он уклонился от исполнения обязательств по договору субподряда.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящий момент расследование окончено. Его фигурант предстанет перед судом, сообщает пресс-служба областного управления МВД.