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сегодня, 11:42 0

В Возжаевке восстанавливают 2 200 метров изношенной канализации

В Возжаевке восстанавливают 2 200 метров изношенной канализации
Фото: администрация Белогорского района

В селе Возжаевка Белогорского района заменили уже 1 400 метров канализации. Всего необходимо обновить трассу протяженностью 2 200 метров. Износ канализационного коллектора в селе составляет 100 %, что приводит к серьезным авариям.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 7 декабря в возжаевском гарнизоне произошел порыв трубы канализации, что привело к разрушению подземной части напорного канализационного коллектора. Он начинается от железнодорожного вокзала и проходит по территории микрорайона.

С 17 декабря подрядная организация ведет работы по замене сети канализационного коллектора. В строительных работах задействована бригада из 21 рабочего и семи единиц техники. Общая протяженность новой трассы 2 200 метра, из которых 1 400 метра уже проложены. На данный момент идет изоляция труб, диаметр которых 219 миллиметров.

Помимо этого, производится бурение скважин под установку 144 стоек для укрепления сети.

На данные цели из бюджета Возжаевского сельсовета выделено 12,8 миллиона рублей и еще 4 миллиона доведены до поселения из средств областного бюджета, сообщает администрация Белогорского района.

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#ЖКХ

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