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12января
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сегодня, 10:54 0

На трассе в районе села Волково установили светофор

На трассе в районе села Волково установили светофор
Фото: областное министерство транспорта

На участке региональной автомобильной дороги Благовещенск – Гомелевка (14 км – 17 км) установили новый светофорный объект. Он располагается на пешеходном переходе, расположенном в районе АЗС села Волково Благовещенского района.

По условиям обеспечения безопасности дорожного движения с 11 по 14 января 2019 года он временно работает в режиме мигающего желтого сигнала светофора. Затем светофор переведут в режим трехцветной сигнализации, сообщает пресс-служба областного минтранса.

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#транспорт

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