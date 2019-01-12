В Благовещенске иномарка врезалась в такси

Утром в субботу, 12 января, в Благовещенске на нерегулируемом перекрестке столкнулись два автомобиля. Автомобиль такси Toyota Carina ехал по главной, но дорогу ему не уступил частный автомобиль Toyota Chaser. Пострадавших нет.

Как сообщает «Сканер», такси ехало по улице Ломоносова от улицы 50-летия Октября в сторону Шевченко. По Пионерской – второстепенной на данном перекрестке – двигался автомобиль Toyota Chaser. Пересекая перекресток, он не пропустил такси и допустил столкновение.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Василий Кленин