Дому в Чигирях, чей септик «создал» фекальную горку, назначили временную управляйку

Обновлено: 09:50



Управляющая компания, в чьем ведении находился жилой дом в селе Чигири, септик которого изливал нечистоты на дорогу, написала письменный отказ от его обслуживания. На совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям Благовещенского района дому назначили временную управляйку.

Заседание комиссии состоялось в пятницу, 11 января, при администрации Чигиринского сельсовета. В нем приняли участие представители районных и местных властей, надзорных органов, управляющих компаний, организации застройщика и организации, задействованной в проведении работ по очистке территории от наледи.

В ходе совещания от руководства управляющей компании, допустившей нарушения, был получен письменный отказ от дальнейшего обслуживания дома. Принято решение до момента определения собственниками жилья новой управляйки с субботы, 12 января, ввести временную управляющую компанию, которая займется обслуживанием дома.

Все регламентные работы и плановая откачка септика будут проведены 12 января. В свою очередь, прокуратура намерена принять необходимые меры административного воздействия в отношении управляющей компании, допустившей нарушения режима жизнеобеспечения жилого дома, сообщает администрация Благовещенского района.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в селе Чигири образовалась фекальная горка, на которой катались дети. Нечистоты лились на дорогу из переполненных септиков домов по улице Алексеевской. Управляющая компания перестала обслуживать эти дома. Проверку ситуации на основании публикации в СМИ начала прокуратура. В пятницу, 11 января, на проблемном участке появилась спецтехника, которая начала убирать нечистоты.

Между тем, местные жители сообщают, что в том же районе начала формироваться новая горка из нечистот. В субботу, 12 января, по их словам «опять всё потекло». Образуется новая «горка».