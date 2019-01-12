На Крещение благовещенцы смогут окунуться в воды Зеи и Амура

В Благовещенске готовятся к празднованию Крещения. Как правило, 19 января сотни горожан окунаются в проруби и купели с ледяной водой. А кто-то не ждет заветной даты. Амурские моржи начали нырять еще в ноябре.

Нырнуть в ледяной омут с головой Владимир Литвинов впервые решился несколько лет назад. И уже не смог остановиться. Теперь мужчина регулярно практикует купание в проруби. Не только как любитель – он занимается марафонским зимним плаванием. В копилке личных достижений у Владимира пять золотых медалей. Опробовал воду и в Японском море на соревнованиях во Владивостоке, и в Беринговом проливе. А в чемпионате мира по зимнему плаванию в Словении взял бронзу. Но дороже всех медалей, говорит морж со стажем, – крепкое здоровье и долголетие. «Тонус повышается. Пришел немножко уставший, а сейчас я взбодрился, бодрячком себя чувствую! В апреле мне будет 70 лет, а я еще в соревнованиях участвую, а многие вообще не ходят в свои 70», – говорит бодрый пенсионер.

Окунаться не холодно, уверяют моржи. Холодно выбираться из воды на сушу. Температура воды в проруби – 0,5 градуса со знаком плюс. В Благовещенске окунуться в прорубь пришли больше десятка моржей. Все они являются участниками организации «Моржи Амура». В ней состоят как профессионалы, так и любители. Среди последних – четырехлетний Дима. Но сегодня – то ли от слишком пристального внимания камер, то ли из-за отсутствия настроения – нырнуть в воду мальчик так и не решился. Обязательно окунется в день Крещения. В праздник в Благовещенске можно будет погрузиться в воды Зеи в районе Амурской, 1, и на Амуре, возле бронекатера.

Течение в реке не представляет угрозы. В проруби сделана клетка глубиной в полтора метра. Прорубь на Амуре обустроили любители зимнего плавания. Настил из досок, бортики – все это требования безопасности. Место массового купания уже обследовали водолазы и спасатели. На Крещение моржи ожидают много народа и настоятельно не рекомендуют употреблять алкоголь. «Температура повышается резко, когда ты опускаешься, сосуды сужаются, и в это время, если еще алкоголь употребил, то может быть просто летальный исход», – предупреждает председатель организации «Моржи Амура» Владимир Савенок.

«Моржи» и еще сотни любителей зимнего плавания обязательно придут на реку 19 января, в день Крещения. Когда купание в проруби, по преданию, очищает не только тело, но и дух.

Проруби и иордань, откуда люди смогут набрать воду 19 января, уже готовы. Обычную прорубь для купания и иордань в форме креста традиционно вырубили на Зее в районе Амурской, 1. В ночь с 18 на 19 декабря все желающие смогут окунуться в прорубь и набрать воды, которая, по преданию, считается святой. Окунуться в ледяную воду также можно будет на Амуре в районе переулка Святителя Иннокентия, 1. Проруби для купания уже обследовали водолазы. А за безопасностью у купелей в праздник Крещения будут следить спасатели, полиция и медики.