Гороскоп на 12 января: Водолеи попадут в конфликтную ситуацию, Стрельцы попробуют что-то новое

Восход Солнца: 08:25

Заход Солнца: 16:50

Солнце в Козероге.

Овен. День отмечен концентрацией сил, активизацией борьбы за свои убеждения. Вероятен взлет творческой мысли и фантазии, прилив жизненных сил.

Телец. Общая нестабильная обстановка и конфликтная ситуация в семье потребует от вас больших затрат жизненных сил. Возможно, что сегодня вы получите негативную информацию о своих партнерах или близких людях.

Близнецы. Благоприятный день для осуществления новых планов и идей. Работоспособности и умения находить золотую середину у вас сейчас более чем достаточно.

Рак. Этот день Раки вряд ли проведут в одиночестве или в информационном вакууме. Звезды сделают все возможное, чтобы вы не остались без интересной компании и доступа к последним новостям, особенно, в вашем непосредственном окружении.

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Лев. В данный период вы наделены достаточной силой, и главной задачей будет решить, куда ее направить.

Дева. Постарайтесь избежать поддержания разговора, в котором будет много сплетен. Избегайте споров с окружающими: не исключены конфликты.

Весы. Перед Весами откроются уникальные возможности. Если вы поведете себя правильно и достойно, то получите больше, чем планировали.

Скорпион. Вам лучше всего уйти с головой в дела. Постарайтесь этот день до отказа забить разными встречами, переговорами и телефонными звонками.

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Стрелец. Сегодня день склоняет Стрельцов попробовать что-то новое. Сегодня Вы сможете осуществить то, о чем давно мечтали.

Козерог. Стабильность вашего общественного положения и материального уровня не должна вызывать никаких сомнений. Вероятно получение новых интересных предложений.

Водолей. Гороскоп на сегодня предупреждает Вас о конфликтной ситуации в личной и семейной жизни. Это неудачное время для принятия важных решений, обращения в органы власти, посещения развлекательных центров и покупок.

Рыбы. День благоприятный для веселых мероприятий. Поэтому стоит позаботиться о хорошей компании.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Если вам сегодня снилось ларец, ребус, Азия, жеребенок, то посмотрите значение в соннике.