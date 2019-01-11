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11января
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сегодня, 20:50 0

Губернатор Кожемяко выехал на место автокатастрофы во Владивостоке

Губернатор Кожемяко выехал на место автокатастрофы во Владивостоке

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выехал на место крупной автоаварии во Владивостоке. Он намерен контролировать ход доследственных действий на месте ЧП и дать соответствующие поручения.

Об этом корреспонденту издания PrimaMedia сообщили в администрации Приморского края.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», во Владивостоке легковая иномарка на скорости врезалась в маршрутный автобус. От удара он перевернулся, при этом были задеты припаркованные автомобили. В результате ДТП в больницах города оказалось 16 человек.

По предварительной информации, погибших нет. 14 пострадавших доставлены в клиники города бригадами скорой помощи, еще двое обратились за медицинской помощью самостоятельно. Один пострадавший сейчас находится в тяжелом состоянии, ему потребовались реанимационные действия.

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#Дальний Восток #ДТП

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