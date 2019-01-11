Губернатор Кожемяко выехал на место автокатастрофы во Владивостоке

Об этом корреспонденту издания PrimaMedia сообщили в администрации Приморского края.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», во Владивостоке легковая иномарка на скорости врезалась в маршрутный автобус. От удара он перевернулся, при этом были задеты припаркованные автомобили. В результате ДТП в больницах города оказалось 16 человек.

По предварительной информации, погибших нет. 14 пострадавших доставлены в клиники города бригадами скорой помощи, еще двое обратились за медицинской помощью самостоятельно. Один пострадавший сейчас находится в тяжелом состоянии, ему потребовались реанимационные действия.