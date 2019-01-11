«Итоги недели»: зимние забавы и деньги за детей (видео)

Рабочая неделя только началась – и уже закончилась. Ее новостные итоги читателям Амур.инфо представит ведущий программы «Итоги недели» Илья Дементьев. Он расскажет о главных новостях первых 10 дней наступившего 2019 года.

Первая тема выпуска – снежный городок на главной площади Благовещенска. «Амурчане катались на горках и жаловались на них. А как тут не жаловаться, если горки упираются в тир или скаты пересекаются? А по вечерам на территорию городка заезжают джипы. Но самое главное – квест под названием "Найди туалет"», – рассказывает ведущий.

Продолжением темы, объединившей горки и туалеты, стала новость про фекальную горку, образовавшуюся в селе Чигири Благовещенского района. Нечистоты залили дорогу, и по скользкому покрытию дети катались, как с горки. «Администрация района намерена отобрать лицензию у управляющей компании, обслуживавшей трехэтажные дома. Но до этого нужно как-то навести порядок в селе», – говорит Илья Дементьев.

Множеством просмотров читатели Амур.инфо почтили новость о том, что амурчанин стал участником «Дома-2».

С начала года в Амурской области могут начать выдавать деньги: по 150 тысяч рублей за рождение первого ребенка и 130 тысяч – за второго. Эта новость тоже не оставила читателей равнодушными. «Проект постановления только разместили на сайте правительства, а народ уже давай его обсуждать! Пришлось министру соцзащиты объяснить – мол, не торопитесь, документ еще не подписан», – объясняет ведущий.

Наделал информационного шума и благовещенец, выставивший на продажу тысячную купюру более чем за 6 666 666 рублей. Точно такие же цифры содержит номер денежного знака. «Кота-экстрасенса же удалось продать за большие деньги!» – иронизирует Илья.