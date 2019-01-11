Во Владивостоке в результате ДТП с маршруткой пострадали 15 человек (видео)

Вечером 11 января во Владивостоке в районе фуникулера произошла массовая авария. По предварительной информации, у водителя легкового авто произошел эпилептический приступ, в результате его машина совершила столкновение с семью автомобилями. Во время ДТП перевернулся маршрутный автобус.

По информации очевидцев, у водителя Toyota Crown случился приступ эпилепсии. Рулевой не справился с управлением, столкнулся с маршруткой, которая от удара опрокинулась на левый бок, и протаранил шесть автомобилей, включая припаркованные, сообщает VL.ru.

Очевидцы ДТП сообщили журналистам, что пострадали несколько человек. Раненых подбирали автомобилисты, двигавшиеся в попутном направлении, чтобы довести до больниц. Полиция устанавливает обстоятельства аварии. По предварительной информации, погибших в результате ДТП нет. По данным РИА «Восток-Медиа», в аварии пострадали 15 человек.

«Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в дежурную часть Госавтоинспекции в 18.47. На место автоаварии выехали сотрудники ГИБДД, МЧС, городская служба спасения и бригада медиков. По предварительной информации, погибших нет. Число травмированных и обстоятельства ДТП устанавливаются. Пострадавшие направлены в медучреждения», – информирует УМВД по Приморскому краю.

Движение автотранспорта в районе ДТП ограничено. Автоинспекторы перекрыли участок автодороги, ведущей от фуникулера к выезду на Золотой мост.