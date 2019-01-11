Благовещенский скульптор работает над барельефом легендарного кардиохирурга

В марте памятная доска украсит стену гимназии № 1 Благовещенска, где когда-то учился знаменитый хирург. Чтобы успеть, скульптор трудится над бюстом по 10 часов в день. Лицо хирурга на барельефе будет закрыто маской. Сергея Колесникова автор изобразит наклонившимся к пациенту на операционном столе.

Память легендарного кардиохирурга Сергея Колесникова в руках молодого скульптора Александра Кантемирова. Он слой за слоем наносит пластилин на эскиз, как будто работает с живым лицом. Задача мастера – сделать не просто объемную копию фотографии, а оживить каменное лицо будущего мемориала. Вложить в него душу – свою и самого героя.

«Чем человек старше, тем он легче, потому что какой-то характер проявляется в лице. У него очень добродушное лицо, судя по фотографиям, которые мне вчера показывали. Он там светится каким-то таким добром, такой счастливый. Я хочу этот момент передать. Показать во взгляде, что сложная жизнь была у человека. Отразить глубокий взгляд человека с добрым лицом», – объясняет скульптор Александр Кантемиров.

Свою жизнь Сергей Колесников посвятил борьбе за жизни других людей. Он является одним из основоположников отечественной кардиохирургии и кардиологии, создателем школы кардиохирургов. Вместе с Зинаидой Ермольевой Сергей Колесников остановил эпидемию холеры в Сталинграде летом 1942 года. В 47-м он стал врагом народа и семь лет провел в лагерях. В Благовещенске Сергей Колесников прожил почти 20 лет. Ему было два года, когда семья перебралась в Приамурье из Харьковской губернии.

Делать скульптуру по фотографии непросто, признается автор изображения. Хочется как следует рассмотреть человека, его мимику. Преимущество мастеру дает его некоторое сходство с героем. «У нас похожее веко – опущенное, закрывающее глаз, поэтому мышечное изменение мимики просто посмотреть в зеркале», – говорит Кантемиров.

Пластилиновой скульптурой Александр занялся еще в декабре. Бюст в медицинском колпаке и маске в общей сложности лепил около 10 дней с фотографии, снятой во время одной из первых в стране операций на открытом сердце. В основе барельефа лежит каркас из бруса и пенопласт. Сверху шесть килограммов пластилина. Впереди у мастера еще немало работы. Нужно придать лицу полноту, детально прорисовать все черты и морщинки. Свою работу скульптор надеется закончить к концу января. Затем снимет форму с изделия и зальет ее жидким мрамором. «Заказали весь материал на основу, он идет из Москвы. А пока я делаю основу. Ему придадут форму, потом сделают гравировку», – описывает скульптор.

Барельеф Сергея Колеснивова установят на фоне двух красных плит, образующих крест – символ организации, которой руководил российский хирург в СССР. По обеим сторонам будет кардиограмма, стилизованная под колючую проволоку. Память в камне появится благодаря зампреду амурского правительства Ольге Лысенко, клинике кардиохирургии Амурской государственной медицинской академии и ее заведующему Евгению Тарасюку, медицинской палате области и ее председателю Александру Платонову, амурскому управлению Роспотребнадзора и его руководителю Ольге Кургановой. Собрать удалось необходимую сумму – 120 тысяч рублей. Памятная доска уже в марте украсит здание благовещенской гимназии № 1, в которой когда-то учился Сергей Колесников.

Личные вещи, фотографии и изобретения Сергея Колесникова хранятся в Москве, в единственном в мире музее сердечно-сосудистой хирургии. Музей основал профессор, доктор медицинских наук Сергей Глянцев. Он много лет по крупицам собирал сведения о первом наркоме СССР, председателе «Красного креста», выдающемся кардиохирурге Сергее Колесникове. Информация о нем была утрачена, когда он попал в ГУЛАГ. В память о Колесникове Сергей Глянцев выпустил книгу, а вещи – к примеру, личное дело Колесникова со свидетельством об окончании медицинского факультета и другие документы, – хранит в музее. Накануне там побывала благовещенка, один из инициаторов увековечивания памяти Сергея Колесникова, Яна Стародуб-Афанасьева.

Параллельно скульптор Александр Кантемиров работает над созданием мемориальной доски Нехаме Вайсман. Выдающемуся педагогу в конце января могло исполниться 95 лет. Памятную доску хотят установить на доме № 57 по улице Ленина, где жила Нехама Вайсман. Кроме барельефа, на доске выгравируют строки стихов, написанных ее рукой в 1943 году в фашистском гетто. С ветки, напоминающей колючую проволоку, по фасаду дома «полетят» мраморные голуби. По заключению специалистов, обе доски – Вайсман и Колесникова – обещают быть самыми оригинальными и глубокими из всех, что есть в Благовещенске.

Нехама Вайсман 55 лет жизни посвятила работе в Благовещенском педуниверситете. Она была кандидатом филологических наук, профессором кафедры литературы, автором нескольких сотен научных и научно-методических работ, а еще писателем и поэтессой. Сейчас большая часть талантливых педагогов-филологов – это ученики Нехамы Вайсман.

Амурский областной союз женщин призывает выпускников легендарного педагога и всех небезразличных людей принять участие в создании мемориальной доски. На сегодняшний момент из необходимых 155 тысяч рублей собрано 55 тысяч. Такую сумму пожертвовал руководитель строительной компании, депутат Александр Синьков.

Целевое благотворительное пожертвование на создание доски памяти Нехамы Вайсман можно сделать на расчетный счет Амурского областного союза женщин – 4070 3810 1030 0001 6918 (Дальневосточный банк ПАО "Сбербанк").