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11января
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сегодня, 18:23 0

Глава города Зеи оштрафован за плохие дороги

Глава города Зеи оштрафован за плохие дороги
Фото: www.amur.info

В Амурской области за неисполнение законных требований районного прокурора глава Зеи привлечен к административной ответственности. Во время проверки работы властей в части соблюдения законодательства об автодорогах выявлены нарушения требований Федерального закона «Об автомобильных дорогах».

В целях устранения нарушений прокурор внес района главе города представление. Однако, в нарушение требований Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», глава. Зеи не рассмотрел представление и не принял меры по устранению нарушений.

«В связи с умышленным невыполнением требований об устранении нарушений прокурор Зейского района в отношении главы города возбудил дело об административном правонарушении по статьи 17.7 КоАП РФ "Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом"», – говорится в сообщении прокуратуры Амурской области.

Мировой судья по Зейскому городскому судебному участку удовлетворил требования прокурора. 10 января 2019 года глава Зеи Сергей Гибадуллин был привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

«Конечно, нарушение, как вы понимаете, имело место задолго до моего вступления в должность главы. Представление прокурора получено по причине недоработок прежнего руководства. Но вот отреагировать на него, исправить ситуацию мы должны были в срок. Могу только добавить, что "умышленного неисполнения" с моей стороны не было точно, но поскольку я отвечаю за весь коллектив администрации, то по этому поводу будут сделаны оргвыводы и приняты соответствующие меры. У нас действуют принципы преемственности власти, и, разумеется, я готов нести ответственность за указанные нарушения, даже если они допущены не мной. Закон есть закон. В дальнейшем будем стараться строго исполнять требования законодательства», – прокомментировал корреспонденту ИА «Амур.инфо» Сергей Гибадуллин.

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#закон #Зея #происшествия

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