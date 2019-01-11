Экс-чиновник Приамурья Сергей Житник: из амурского правительства меня не увольняли

Сергей Житник, который во времена губернаторства в Приамурье Олега Кожемяко работал в правительстве Приамурья, опровергает, что с должности руководителя аппарата губернатора и правительства Приамурья его снял глава региона. В 2014 году уход Сергея Житника связывали со скандалом вокруг дорогого ремонта резиденции главного федерального инспектора.

Как сообщало Амур.инфо в ноябре 2014 года, на сайте госзакупок появилась информация о выделении 17 миллионов бюджетных рублей на покупку для резиденции таких предметов роскоши, как электронный унитаз с функцией подогрева, душевая с гидромассажем. Также в здании, которое является объектом культурного наследия, собирались провести полную внутреннюю отделку дорогостоящими материалами, в том числе обить стены шелком.

Этой информацией тогда заинтересовались активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Буквально на следующий день после того, как информация появилась в СМИ, стало известно, что нашумевший аукцион был отменен. Тогда еще губернатор Приамурья Олег Кожемяко, комментируя случившееся, произнес, что «отрыв от реальности» в связи с этим аукционом послужил причиной того, что своих должностей лишились сразу три чиновника областного правительства.

«Могу сказать, что глупость человеческая, видимо, не имеет границ. Это было понятно и давно известно. Безусловно, ремонт там стоял плановый, здание это – памятник архитектуры и находится на первой линии набережной, его ремонтировать в плановом порядке необходимо было. Никто туда денег не выделял отдельно, сказали: делайте за счет собственной экономии. Тем не менее выдавать такие перлы… Это люди совершенно оторвались от реалий сегодняшней жизни, от того, чем занимается область, какие мы принимаем программы по экономии, по сокращению средств. Ну, раз люди не понимают предстоящих задач, соответственно, нам с ними невозможно работать. Поэтому моим решением ряд чиновников уволен с государственной службы. У нас сегодня уволена Абрамова Наталья Алексеевна – начальник управления закупок, уволен начальник управления делами Павлов Владимир Петрович, снят с должности руководитель аппарата Житник Сергей Петрович за отсутствие контроля по размещению заказа, за подготовкой заказа. Считаю, что такие вещи недопустимы на данном этапе. Хотя повторяю: ремонт плановый можно делать, наверное, какими-то другими доступными способами, без тех излишеств, которые по меньшей мере раздражают общество и являются таким вызовом обществу, вызовом той программе, которую мы принимаем. Поэтому, я думаю, что это и в назидание другим, кто, работая в органах государственной власти, отрывается от реальной обстановки и начинает жить, наверное, по своим каким-то правилам», – заявил в интервью Олег Кожемяко.

Эту историю на Амур.инфо вспоминали в контексте новости об уходе из холмской администрации Сахалина экс-амурчанина Андрея Сухомесова. Упомянуто было также, что в этой администрации продолжает работать другой бывший амурчанин из команды Олега Кожемяко – Сергей Житник.

При этом сам Сергей Житник категорически опровергает, что был снят с должности из-за нашумевшего аукциона. Он настаивает, что ушел из правительства сам. В доказательство Сергей Петрович прислал сканированные листы из своей трудовой книжки. В документе действительно указано, что служебный контракт с ним был расторгнут по его собственной инициативе.

При этом запись о расторжении контракта датирована 18 ноября 2014 года – как раз в тот день, когда Олег Кожемяко сделал заявление об увольнении трех чиновников. Несмотря на это совпадение, Сергей Житник уверяет, что его уход и увольнение по собственному желанию со скандалом вокруг роскошного ремонта резиденции никак не связан.

«Да вообще не было связано, конечно, не было. Шел вопрос к тому, что губернатор, я уже знал, будет уезжать однозначно на Сахалин. (…) Тем более на период полномочий губернатора у меня был договор, и и я знал, что, если он уйдет, я тоже уйду. А с Олегом Николаевичем я был согласен хоть куда, тем более мы с ним с Корякии. Я там был начальником корякского УВД. (…) У меня с Олегом Николаевичем отличные отношения. (…) Меня губернатор наградил грамотой, когда я увольнялся», – рассказал Сергей Петрович.

Сергей Житник пока не знает, поедет ли он снова вслед за Олегом Кожемяко в Приморский край, который тот недавно возглавил. «Предложение от Олега Николаевича мне пока не поступало, но разговор был. Я пока не собираюсь. Если поступит предложение переехать в Приморье, я, наверное, соглашусь, потому что я еще полон сил и энергии. Я еще хочу работать, тем более у меня опыт есть», – подытожил Сергей Житник.