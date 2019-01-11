Инвесторов «Золотой мили» предлагают искать в странах, которым безразличны действия США

Проект застройки «Золотой мили» в футуристическом стиле появился в 2016 году. Согласно концепции, площадь застройки превышает 4,5 миллиона квадратных метров. Высота зданий достигает 300 метров. Главным архитектором этой концепции был Дмитрий Пшеничников, который проектировал здание аэропорта «Шереметьево–3». На «Золотой миле» было предложено расположить 6 высотных зданий. Под одним из сооружений высотой в 10 этажей спроектирована парковая зона.

«Этот проект был специально разработан для Благовещенска, это было продумано не просто, как какой-то проект, который хочется сделать футуристическим и запоминающимся. Главной целью ставилась задача комплексного решения всей градостроительной ситуации и в самом город,е и в той конгломерации, которая представляет и город Благовещенск, и город Хэйхэ. Если посмотреть на фотографию из космоса, со спутника, то видно, что это как одно образование городское, хотя разные страны, границы по реке, но визуально это воспринимается как что-то одно целое. Даже когда ты едешь из аэропорта и подъезжаешь к Благовещенску, не всегда поймешь, где проходят границы и где разницы между двумя городами», – рассказал архитектор.

Дмитрий Пшеничников много раз бывал в Благовещенске. В 2009 году он участвовал в создании концепции застройки для Циолковского, изучал историю Благовещенска, смотрел старые фотографии.

«Если посмотреть в комплексе на то, что мы сейчас имеем, – это здания исторические, которые разбавляются неинтересными безликими зданиями. А те современные здания, которые построены в последнее время, не сильно отличаются своей архитектурой. Видя общую ткань города и делая этот проект, я понимал, что в мире есть разные тенденции, разные подходы. Например, есть город Франкфурт-на-Майне. Когда создавался этот комплекс для "Золотой мили", мы ссылались на примеры таких городов.

У Благовещенска есть все шансы быть, в моем понимании, финансовой, деловой столицей для Дальневосточного региона и, может быть, даже Восточной Сибири в силу близости с мощным экономическим соседом в виде Китая. (…) Этот проект задумывался, чтобы сделать некоторый такой ответ Китаю и показать лицо России, потому что сейчас лицо России не столь эффектное и не столь значимое, как лицо Китая», – пояснил Дмитрий Пшеничников.

Архитектор отметил, что при создании проекта специалисты думали о градостроительной транспортной составляющей Благовещенска. Город сформировался в 19 веке, и линейное построение улиц, по мнению Дмитрия Пшеничникова, не соответствует современным требованиям по транспортной инфраструктуре.

«В нашем проекте была продумана единая транспортная кольцевая система, которая позволяла в подземной части провести дороги, и это происходило вдоль набережной. Еще был проект "Серебряной мили" – выше по течению Амура, зона порта, который подходит к Зее.

Если бы была возможность сделать эту транспортную составляющую, она бы позволяла снять нагрузку с улиц, (…) сделать часть каких-то улиц пешеходными», – отметил профессор.

Также архитектор выразил свое мнение по поводу строительства православного храма на территории «Золотой мили». Дмитрий Пшеничников считает, что более значимо воссоздать Шадринский собор на улице Ленина.

«В Благовещенске на улице Ленина был прекрасный собор, который снесли в советское время. Сейчас на этом месте пустырь. В один из приездов я познакомился с архитектором, который делал проект его воссоздания – это довольно-таки большой собор и красивое здание. Касательно храмов, это было бы более значимо воссоздать именно этот собор, потому что он был частью Благовещенска и создавал образ именно старого города. Храм – очень важное сооружение в городе. Для России это один из центральных элементов в архитектуре городов был всегда. Сама идея хорошая, красивая, но здесь вопрос даже не в том, чтобы именно на "Золотой миле" его построить. Его местоположение может быть не обязательно на набережной, хотя это тоже важное лицо России, здесь важен комплексный подход», – сообщил архитектор.

Согласно концепции Дмитрия Пшеничникова, «Золотая миля» должна стать деловой частью города со зданиями администраций, офисами крупных российских и китайских компаний, крупными гостиницами и апартаментами. Также предусмотрен многофункциональный комплекс с торгово-развлекательными, зрелищными залами для проведения концертов, мероприятий и торговли. По данным архитектора, проектом интересовались итальянцы, которые хотели бы открыть свои торговые представительства.

«Одна из тем – это мощная туристическая привлекательность Благовещенска со стороны привлечения китайских туристов. Дело в том, что Китай хорошо богатеет: они летают в Милан, скупают огромное количество дорогих брендов, которые, как ни удивительно, шьются в Китае, и в Китае есть торговые центры, где это все продается. Итальянские компании хотели открыть свои торговые площади, представительства и уже за счет этого притянуть поток китайцев. Они просчитали, что стоимость перелета в Милан и обратно и стоимость попадания в Благовещенск, сколько денег еще у китайцев остается, чтобы они еще могли что-то на это купить», – отмечает архитектор.

Один из важных элементов комплекса – канатная дорога между Россией и Китаем. По информации архитектора, китайские инвесторы рассчитывали на увеличение турпотока в Хэйхэ с появлением канатки с 3 до 8 миллионов человек в год. Большое число туристов приезжало бы и в Россию.

«Мы делали такую схему туристического развития региона, как раз готовили в 2016 году на Международном экономическом форуме. И там был сам проект, макет, была 3D-визуализация, когда ты в очках попадаешь в этот виртуальный мир, видишь весь этот комплекс, пролетая вокруг него. Это транспортная структура, когда ты переехал на канатной дороге в Благовещенск, а потом за счет легкого метро, там очень краткое расстояние до вокзала железнодорожного и железнодорожный состав, которым можно было добраться до космодрома Восточный, там создав определенную туристическую инфраструктуру, особенно при запуске ракет. Например, американцы окупают запуск ракеты за счет продажи зрительных мест, это активно используется на мысе Канаверал. Плюс есть ряд туристических точек – Зейское водохранилище, в районе Февральска радоновые источники, рядом с Благовещенском есть такое место шикарное – Белогорье, как Швейцария. Можно было бы превратить в суперприбыль туристическую привлекательность Амурской области и Благовещенска», – рассказал Дмитрий Пшеничников.

В 2016 году в реализации такой концепции «Золотой мили» была заинтересована китайская сторона. Его предполагали реализовывать поэтапно. На первый этап предполагалось выделить около 600 миллионов долларов. Общая стоимость проекта оценивалась в 5 миллиардов долларов.

«Местоположение Благовещенска и Хэйхэ – это, наверное, единственное место на земном шаре, это единственное место, где две культуры – восточная и западная – фактически располагаются друг против друга. Это место встреч, место такой локации, место общения между руководством России и Китая. Это сам момент некоего принципа объединения экономики, дружбы между странами, это уже один из политических факторов. Я не терял надежды, сейчас у меня появляются выходы на некоторые из арабских стран, которые богатые, вкладывают деньги, инвестируют в проекты перспективные. Они деньги считают и понимают, насколько это может быть привлекательно. К сожалению, у наших инвесторов очень мелкий масштаб мышления, они привыкли мыслить как бы Россией, но они совершено не понимают масштабы Китая с его населением и возможностями», – пояснил Дмитрий Пшеничников.

По словам архитектора, инвесторов для реализации такого проекта нужно искать в странах, где аккумулируются большие капиталы и кто не связан всякими обязательствами, аукционами по отношению к России, «которым абсолютно все равно на американские действия против нашей страны, которые готовы в это вложиться».

«Если бы удалось этот проект реализовать, то он дал бы мощный экономический импульс Благовещенску и дал бы настолько сильное поступление финансов в бюджет, что область из дотационной стала бы очень мощным регионом. Особенно если придать финансовую составляющую, потому что, посмотрите, город Франкфурт-на-Майне – численность 300 тысяч населения, в Благовещенске – 225-250 тысяч. Это по численности сопоставимо, а Франкфурт-на-Майне – это финансовая столица всей Германии и даже Евросоюза, и там тоже небоскребы и бизнес-центры. У Благовещенска, мне кажется, есть все шансы стать финансово-экономической столицей всей восточной части нашей страны в силу его местоположения. Это мое убеждение, и именно в моем понимании комплексное решение подхода во всех аспектах: экономических, политических, градостроительных и всех-всех-всех. Я считаю, что этот проект очень значим не только для города, но и для всего востока России», – сообщил архитектор.