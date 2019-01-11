Военные займутся расчисткой русла реки Буреи, перекрытого оползнем

Расчисткой оползня на реке Бурее, из-за которого может прекратиться работа Бурейской ГЭС, займутся военные. Оперативная группа Минобороны вылетела в Хабаровский край с целью восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», огромный завал грунта, который перекрыл Бурею в Хабаровском крае, заметили рыбаки. Они предположили, что на этом месте упал метеорит. Позже в «Русгидро» сообщили, что примерно в 100 километрах выше Бурейской ГЭС реку перекрыл завал из горных пород. Оползень вызвал микроцунами, которое повалило деревья на площади около двух квадратных километров.

Сейчас Бурейская ГЭС работает в штатном режиме, хотя сбросы воды сократили, а уровень воды упал на несколько метров. В ДВО РАН считают, что, если русло Буреи вовремя не очистить, ГЭС может прекратить работу.

Сайт Минобороны сообщает, что по поручению президента России Владимира Путина силы и средства Минобороны России задействуют для расчистки русла и проведения буровзрывных работ в целях восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища.

В Хабаровский край в район Бурейского водохранилища вылетела оперативная группа Минобороны России и Восточного военного округа. Военные инженеры на месте проведут оценку обстановки и определят необходимый состав сил и средств для проведения работ на месте обвала с учетом удаленности от населенных пунктов, транспортных коммуникаций и сложных погодных условий (низкие температуры).

Учитывая значительные объемы обрушения скального массива, к ликвидации завалов будут привлечены подразделения инженерных и железнодорожных войск со специальной техникой, а также армейская и транспортная авиация.