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11января
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сегодня, 17:47 9

Военные займутся расчисткой русла реки Буреи, перекрытого оползнем

Военные займутся расчисткой русла реки Буреи, перекрытого оползнем
Фото: todaykhv.ru

Расчисткой оползня на реке Бурее, из-за которого может прекратиться работа Бурейской ГЭС, займутся военные. Оперативная группа Минобороны вылетела в Хабаровский край с целью восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», огромный завал грунта, который перекрыл Бурею в Хабаровском крае, заметили рыбаки. Они предположили, что на этом месте упал метеорит. Позже в «Русгидро» сообщили, что примерно в 100 километрах выше Бурейской ГЭС реку перекрыл завал из горных пород. Оползень вызвал микроцунами, которое повалило деревья на площади около двух квадратных километров.

Сейчас Бурейская ГЭС работает в штатном режиме, хотя сбросы воды сократили, а уровень воды упал на несколько метров. В ДВО РАН считают, что, если русло Буреи вовремя не очистить, ГЭС может прекратить работу.

Сайт Минобороны сообщает, что по поручению президента России Владимира Путина силы и средства Минобороны России задействуют для расчистки русла и проведения буровзрывных работ в целях восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища.

В Хабаровский край в район Бурейского водохранилища вылетела оперативная группа Минобороны России и Восточного военного округа. Военные инженеры на месте проведут оценку обстановки и определят необходимый состав сил и средств для проведения работ на месте обвала с учетом удаленности от населенных пунктов, транспортных коммуникаций и сложных погодных условий (низкие температуры).

Учитывая значительные объемы обрушения скального массива, к ликвидации завалов будут привлечены подразделения инженерных и железнодорожных войск со специальной техникой, а также армейская и транспортная авиация.

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#военные #природа #происшествия #энергетика

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • basnevod

    basnevod
    1 час назад

    Ну-ну. За этими военными самими глаз да глаз нужен, заблудятся, взорвут не то, технику поломают, а деньги украдут.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    basnevod

    Ну-ну. За этими военными самими глаз да глаз нужен, заблудятся, взорвут не то, технику поломают, а деньги украдут.



    Может поедешь, проследишь?

  • NK

    NK
    1 час назад

    Обещать - не значит жениться.

  • Перметрин

    Перметрин
    54 минуты назад

    Хорошая практика для инженерных войск.

  • Mainer

    Mainer
    47 минут назад

    Военных подключили. Нормальный подход.



    Справятся.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    46 минут назад

    Ну логично

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    33 минуты назад

    Перметрин

    Хорошая практика для инженерных войск.



    Не думаю, что отцы-командиры не упустят такую отличную возможность провести учебу боем для своих бойцов! Отличная идея! Такими делами и надо заниматься военным! В тандеме с буровиками. Как раз будут методику направленных взрывов отрабатывать.

  • Васёк

    Васёк
    31 минута назад

    "Цуна́ми — крупные волны, порождаемые мощным воздействием на всю толщу воды в океане или другом водоёме."

    "Микро — (греч.). Приставка, означающая крайне малую величину предмета."

    Таким образом, микроцунами - крупные волны крайне малой величины.

  • starco

    starco
    9 минут назад

    Пока противник изучает военные карты - мы меняем ландшафт (С) девиз инженерных подразделений ВС РФ. Есть шанс показать, что так оно и есть :)))

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