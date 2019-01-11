Ледовые автогонки, авторалли и спектакли: выходные в Благовещенске

В выходные в Благовещенске пройдет несколько спортивных мероприятий: чемпионат по ледовым автогонкам, соревнования по любительскому авторалли, по хоккею и другие. В филармонии состоится концерт «Как спасти Деда Мороза? Версия для взрослых». В ОКЦ покажут сказку «Бабки-ёжки и Новый год». Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести свободное время.

Суббота, 12 января

В субботу на Чигиринском водохранилище состоится чемпионат города Благовещенска по ледовым автомобильным гонкам. Это будет первый этап соревнований. В нем заявлено 16 участников. Начало в 11:00.

В театре драмы покажут спектакль «Счастливые люди». Начало в 18:00.

Воскресенье, 13 января

В воскресенье стартует первый этап чемпионата города Благовещенска по любительскому авторалли любительской серии автомобильных гонок. В соревнованиях примут участие 50 спортсменов из Благовещенска, Свободного и Белогорска. Начало в 11:00 на Чигиринском водохранилище.

В малом зале ОКЦ в 15:00 покажут новогоднюю сказку «Бабки-ёжки и Новый год».

В областной филармонии в 15:00 начнется концерт «Как спасти Деда Мороза? Версия для взрослых».

В театре драмы в 12:00 покажут спектакль «Искушение», а в 18:00 – комедию «Жениха вызывали?».

Суббота и воскресенье, 12 и 13 января

На стадионе «Спартак» оба дня будет проходить первенство города Благовещенска по хоккею. Начало в 20:00.

В спорткомплексе «Юность» состоится чемпионат и первенство Амурской области по вольной борьбе. Открытие соревнований в 10:00.

По адресу: улица Ленина, 46, пройдет чемпионат и первенство Амурской области по ушу (саньда). Начало в 12:00.