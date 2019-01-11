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11января
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сегодня, 16:30 0

В Благовещенске на Амуре установили хоккейную коробку (фото)

В Благовещенске на Амуре установили хоккейную коробку (фото)
Фото: amurobl.ru

На льду Амура в Благовещенске установили хоккейную коробку для международного хоккейного матча. 11 января там прошло выездное совещание рабочей группы по подготовке к игре. В нем приняли участие специалисты России и Китая. Стороны обсудили планы размещения трибун и теплых домиков для зрителей и спортсменов.

«Что касается безопасности, то МЧС подтверждает – толщина льда составляет 1 метр и больше, что позволит нам разместить на льду до 400 человек. Это очень важно, так как безопасность для нас важнее всего», – цитирует пресс-служба правительства Амурской области министра физической культуры и спорта региона Юрия Кретова.

В этом году на трибунах, установленных непосредственно на льду, решено увеличить количество зрителей с 200 до 300. Это волонтеры, ветераны спорта, а также родственники участников команд.

«Команда у нас сборная, в прошлом году в юношескую команду вошли ребята из Свободного, Новобурейска и других территорий области. Также и в этом году в нее войдут ребята из разных уголков Приамурья, – рассказал руководитель центра развития спорта Михаил Лапин. – Детская команда – эта команда спортивной школы № 3 "Форвард". Ребята уже начинают тренировки».

Устанавливать трибуны, теплые домики и подключать электричество специалисты начнут с понедельника, 14 января.

19 января игру юных спортсменов оценит известный хоккеист Александр Селиванов, который провел восемь сезонов в НХЛ. Он станет гостем международного спортивного мероприятия. Знаменитый спортсмен на второй день соревнований, которые пройдут уже на крытой ледовой арене, выйдет на лед с юными участниками состязаний, проведет разминку, даст автограф-сессию.

Как сообщало Амур.инфо, впервые международный хоккейный матч между командами России и Китая на льду Амура состоялся 14 января 2017 года. Тогда игра завершилась победой амурчан – 4:3.

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#Китай #спорт

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