В Тынде врач помог пациенту пройти медкомиссию за деньги

В Тынде врач за 2 000 рублей внес в медицинскую книжку пациента заведомо ложные сведения о том, что пациент прошел обследование в рамках медицинской комиссии. Это произошло в апреле 2017 года. Сейчас врачу грозит уголовная ответственность.

Уголовное дело по части 1 статьи 292 «Служебный подлог» возбуждено Дальневосточным следственным управлением на транспорте. «В настоящее время следствием осуществляется сбор доказательственной базы по уголовному делу. Проводится расследование. Оперативное сопровождение по делу оказывают сотрудники Тындинского ЛО МВД России на транспорте», – сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте.

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Елена Котейко