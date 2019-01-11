Амурская компания наладила поставки соевого шрота в Японию

Амурский сельхозтоваропроизводитель – компания ООО «Соя АНК» – наладила поставки своей продукции на рынок Японии. Переговоры с японскими партнерами, которые занимаются производством комбикормов, длились полтора года. В результате заказчику отправили первые 100 тонн кормового соевого шрота.

Соевый шрот получают в процессе производства масла из семян сои. Экологически чистый продукт богат минеральными веществами, аминокислотами и белками.

«Мы планируем значительно увеличить поставки. Объем следующей партии будет уже вдвое больше. На самом деле, это сложный рынок. Японцы очень щепетильно относятся к качеству продукции. На месте провели многочисленные экспертизы, которые подтвердили соответствие всем требованиям. Кстати, по данным таможенной службы, наша компания стала первым российским экспортером соевого шрота в Японию», – рассказал исполнительный директор ООО «Соя АНК» Степан Инюточкин.

Маслоэкстракционный завод, где производят соевый шрот, был запущен в эксплуатацию в 2014 году. Производственные мощности первой линии составляют 50 тысяч тонн шрота и 10 тысяч тонн соевого масла, второй – 15 тысяч тонн рафинированного соевого масла в год. Основные рынки сбыта продукции – Сибирь, Урал, Центральная Россия.

В 2018 году компания стала победителем конкурса «Лучший экспортер 2018 года» в номинации «Пищевая и перерабатывающая промышленность», а бренд соевого масла «Жемчужина Амура» взял престижную награду всероссийского конкурса «Солнечный меркурий – 2018» в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба областного минэкономразвития.