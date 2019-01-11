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11января
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Фальстарт: в Благовещенске управляйка рассылает квитанции с оплатой утилизации мусора

Фальстарт: в Благовещенске управляйка рассылает квитанции с оплатой утилизации мусора
Фото: Амур.инфо

Жители одного из благовещенских домов получили квитанции за январь от управляющей компании с новой графой, касающейся мусора. Несмотря на то, что мусорную реформу в регионе отсрочили до апреля, жильцов уже сейчас просят платить за утилизацию твердых коммунальных отходов.

По словам одного из жильцов дома № 283 по улице Ленина, новые квитанции за содержание и ремонт жилого помещения, а также коммунальные услуги они получили в четверг, 10 января. И были удивлены, увидев, помимо привычных строчек «вывоз ТБО» и «содержание контейнерной площадки», новую графу «утилизация ТКО». Причем внести деньги требуется по всем трем позициям. В частности, по новой графе – утилизация мусора – жильцов просят заплатить по тарифу – 0,8 рубля за один квадратный метр. К примеру, у жителя одной из квартир площадью около 63 квадратов получилась сумма 50 рублей 32 копейки.

«Я позвонил в управляющую компанию, и мне сказали, что все делают по закону. Я говорю, что есть вывоз ТБО. Чем отличается утилизации ТКО от вывоза? Мне сказали: "Сложно объяснять!" Деньги небольшие, но никто не может объяснить, почему и зачем. С дома это получается несколько тысяч, с нескольких домов еще и так далее. Просто деньги из воздуха», – возмущается житель.

Также жильцам хотелось бы узнать, каким образом управляющая компания собирается мусор утилизировать. «Что такое утилизация? Я так понимаю, что должен быть завод, но он еще недостроен, или раздельные контейнеры для сбора мусора – как во всех цивилизованных странах. Понимаю, что утилизация – это еще и переработка. Кто ей занимается, неизвестно, а денежку давай. Сумма небольшая, можно было бы плюнуть, но ни за что просят, я считаю», – высказал мнение горожанин.

В министерстве ЖКХ Амурской области пояснили, что мусорная реформа в регионе еще не началась, и в одностороннем порядке управляйка не имеет права самостоятельно назначать жильцам новые виды услуг, а также брать за это деньги.

«В настоящее время, в связи с переходом с 1 апреля на новую систему обращения с отходами, действует прежнее законодательство. То есть данные услуги относятся к жилищным, а плата за жилищные услуги решается собранием собственников жилого помещения. В одностороннем порядке управляющая компания не может увеличивать плату за жилищные услуги либо оказывать какие-то новые услуги и назначать за них плату. Это незаконно. По этим вопросам собственники жилых помещений имеют полное право обратиться в управляющую компанию для рассмотрения данных обращений», – прокомментировали в министерстве.

С просьбой прокомментировать ситуацию, а также пояснить, на каком основании жителей дома просят платить за утилизацию и что стоит за этой формулировкой, а также каким образом производился расчет тарифа, корреспондент Амур.инфо направил в управляющую компанию ООО «УК Прогресс» официальный запрос.

Как сообщало Амур.инфо, начало мусорной реформы в Амурской области было отложено с начала 2019 года на 1 апреля. Теперь появилась информация, что ее хотят отложить на год. Это связано с тем, что регион не готов к ее внедрению.

После того как жилищная услуга станет коммунальной, исходя из предполагаемых на данный момент нормативов, жители средней квартиры площадью 54 квадратных метра будут платить от 233 до 284 рублей в месяц. Людей возмущает, что оплачивать придется из расчета квадратных метров, а не количества жильцов.

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#ЖКХ #финансы

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    37 минут назад

    1. Вначале необходимо отправить жалобу в саму управляющую компанию. Документ на имя руководителя управляющей компании составляется от лица группы собственников или от одного лица в 3-х экземплярах. В заявлении подробно описывается суть претензии и требование.

    Документ подаётся непосредственно в УК или направляется заказным письмом с уведомлением. На своём экземпляре потребуйте постановки даты регистрации документа и подписи принявшего его лица.

    Ответ на ваше заявление должен последовать не позже 30 дней после его принятия.

    Если по истечении этого срока проблема не решена, или УК не реагирует на ваши претензии, предпринимайте следующий шаг.

    2. После общения по поводу претензии непосредственно с УК, на её бездействие вы можете жаловаться в Жилинспекцию или прокуратуру. В этом обращении вы должны описать ситуацию с УК и потребовать оценить правомерность её действий.

  • Альтер

    Альтер
    29 минут назад

    В министерстве ЖКХ Амурской области пояснили, что мусорная реформа в регионе еще не началась, и в одностороннем порядке управляйка не имеет права самостоятельно назначать жильцам новые виды услуг, а также брать за это деньги.

    Прикольно министерство "прокомментировало"))))

    То есть министерство узнало о нарушении и НИЧЕГО НЕ ПРЕДПРИНИМАЕТ-разбирайтесь сами

    Нормальный сотрудник министерства провел бы проверку, выдал бы предписание, выдал бы штраф и направил бы еще в прокуратуру и ГЖИ

    Но видать с нормальными сотрудниками проблема как в министерстве, так и в ГЖИ

    Прокуратура вообще может по сообщению из СМИ самостоятельно провести сейчас проверку-но куда нам

    нам не до этого, мы заняты

  • Рив Норин

    Рив Норин
    27 минут назад

    Noir1. Вначале необходимо отправить жалобу в саму управляющую компанию. Документ на имя руководителя управляющей компании составляется от лица группы собственников или от одного лица в 3-х экземплярах. В заявлении подробно описывается суть претензии и требование.

    Документ подаётся непосредственно в УК или направляется заказным письмом с уведомлением. На своём экземпляре потребуйте постановки даты регистрации документа и подписи принявшего его лица.

    Ответ на ваше заявление должен последовать не позже 30 дней после его принятия.

    Если по истечении этого срока проблема не решена, или УК не реагирует на ваши претензии, предпринимайте следующий шаг.

    2. После общения по поводу претензии непосредственно с УК, на её бездействие вы можете жаловаться в Жилинспекцию или прокуратуру. В этом обращении вы должны описать ситуацию с УК и потребовать оценить правомерность её действий.


    Спасибо за подробное описание действий.

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