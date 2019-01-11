Фальстарт: в Благовещенске управляйка рассылает квитанции с оплатой утилизации мусора

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Жители одного из благовещенских домов получили квитанции за январь от управляющей компании с новой графой, касающейся мусора. Несмотря на то, что мусорную реформу в регионе отсрочили до апреля, жильцов уже сейчас просят платить за утилизацию твердых коммунальных отходов.

По словам одного из жильцов дома № 283 по улице Ленина, новые квитанции за содержание и ремонт жилого помещения, а также коммунальные услуги они получили в четверг, 10 января. И были удивлены, увидев, помимо привычных строчек «вывоз ТБО» и «содержание контейнерной площадки», новую графу «утилизация ТКО». Причем внести деньги требуется по всем трем позициям. В частности, по новой графе – утилизация мусора – жильцов просят заплатить по тарифу – 0,8 рубля за один квадратный метр. К примеру, у жителя одной из квартир площадью около 63 квадратов получилась сумма 50 рублей 32 копейки.

«Я позвонил в управляющую компанию, и мне сказали, что все делают по закону. Я говорю, что есть вывоз ТБО. Чем отличается утилизации ТКО от вывоза? Мне сказали: "Сложно объяснять!" Деньги небольшие, но никто не может объяснить, почему и зачем. С дома это получается несколько тысяч, с нескольких домов еще и так далее. Просто деньги из воздуха», – возмущается житель.

Также жильцам хотелось бы узнать, каким образом управляющая компания собирается мусор утилизировать. «Что такое утилизация? Я так понимаю, что должен быть завод, но он еще недостроен, или раздельные контейнеры для сбора мусора – как во всех цивилизованных странах. Понимаю, что утилизация – это еще и переработка. Кто ей занимается, неизвестно, а денежку давай. Сумма небольшая, можно было бы плюнуть, но ни за что просят, я считаю», – высказал мнение горожанин.

В министерстве ЖКХ Амурской области пояснили, что мусорная реформа в регионе еще не началась, и в одностороннем порядке управляйка не имеет права самостоятельно назначать жильцам новые виды услуг, а также брать за это деньги.

«В настоящее время, в связи с переходом с 1 апреля на новую систему обращения с отходами, действует прежнее законодательство. То есть данные услуги относятся к жилищным, а плата за жилищные услуги решается собранием собственников жилого помещения. В одностороннем порядке управляющая компания не может увеличивать плату за жилищные услуги либо оказывать какие-то новые услуги и назначать за них плату. Это незаконно. По этим вопросам собственники жилых помещений имеют полное право обратиться в управляющую компанию для рассмотрения данных обращений», – прокомментировали в министерстве.

С просьбой прокомментировать ситуацию, а также пояснить, на каком основании жителей дома просят платить за утилизацию и что стоит за этой формулировкой, а также каким образом производился расчет тарифа, корреспондент Амур.инфо направил в управляющую компанию ООО «УК Прогресс» официальный запрос.

Как сообщало Амур.инфо, начало мусорной реформы в Амурской области было отложено с начала 2019 года на 1 апреля. Теперь появилась информация, что ее хотят отложить на год. Это связано с тем, что регион не готов к ее внедрению.

После того как жилищная услуга станет коммунальной, исходя из предполагаемых на данный момент нормативов, жители средней квартиры площадью 54 квадратных метра будут платить от 233 до 284 рублей в месяц. Людей возмущает, что оплачивать придется из расчета квадратных метров, а не количества жильцов.