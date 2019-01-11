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11января
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сегодня, 15:52 0

В Тамбовском районе на трассе загорелся КамАЗ (видео)

В Тамбовском районе на трассе загорелся КамАЗ (видео)
Фото: кадр видео

Обновлено: 16:54

В Тамбовском районе, на объездной дороге в районе села Тамбовка, загорелся грузовой автомобиль КамАЗ. Об этом сообщил «Сканер», опубликовав в Инстаграме видео с места происшествия.

Информацию ИА «Амур.инфо» подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области. Пожар произошел 11 января.

Как рассказали в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ, сообщение о происшествии поступило в 15:00. О возгорании грузовика проинформировали водители, проезжавшие мимо. Это случилось примерно в одном километре от Тамбовки.

Пожарные прибыли на место спустя несколько минут и быстро справились с огнем. Люди не пострадали. На месте работали огнеборцы из Тамбовки в составе 3 человек, 1 единицы техники.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28

Просмотров всего: 552

#пожары #происшествия #транспорт

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