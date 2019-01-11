Фекальная горка в Чигирях заинтересовала прокуратуру

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Как отмечается, к проверке привлечены специалисты Государственной жилищной инспекции области, администраций Благовещенского района и Чигиринского сельсовета. Проверяющих интересует, как управляющая компания исполняет обязательства по договору управления жилыми домами.

Предварительно установлено, что подтопление проезжей части, образование наледи связано с переполнением септика, который прекратили откачивать. Септик обслуживает многоквартирные дома в селе Чигири, расположенные по адресам: улица Алексеевская, 4, 4/1, 6.

По результатам начатой проверки будут приняты меры прокурорского реагирования при наличии оснований. Отмечается, что эта ситуация остается на контроле прокуратуры Благовещенского района. О результатах проверки сообщат дополнительно.

Ранее Амур.инфо писало, что в Чигирях начали убирать фекальную горку.