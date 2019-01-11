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11января
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сегодня, 15:12 3

Фекальная горка в Чигирях заинтересовала прокуратуру

Фекальная горка в Чигирях заинтересовала прокуратуру
Фото: Амур.инфо

Прокуратура Благовещенского района проводит проверку публикации Амур.инфо «В селе Чигири дети катаются с фекальной горки». Об этом сообщается на сайте прокуратуры Амурской области 11 января.

Как отмечается, к проверке привлечены специалисты Государственной жилищной инспекции области, администраций Благовещенского района и Чигиринского сельсовета. Проверяющих интересует, как управляющая компания исполняет обязательства по договору управления жилыми домами.

Предварительно установлено, что подтопление проезжей части, образование наледи связано с переполнением септика, который прекратили откачивать. Септик обслуживает многоквартирные дома в селе Чигири, расположенные по адресам: улица Алексеевская, 4, 4/1, 6.

По результатам начатой проверки будут приняты меры прокурорского реагирования при наличии оснований. Отмечается, что эта ситуация остается на контроле прокуратуры Благовещенского района. О результатах проверки сообщат дополнительно.

Ранее Амур.инфо писало, что в Чигирях начали убирать фекальную горку.

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#ЖКХ #закон

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Комментарии
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  • Медвепут

    Медвепут
    1 час назад

    На анализы брать будут?

  • Scoville

    Scoville
    52 минуты назад

    МедвепутНа анализы брать будут?


    Не, в очередь выстроились. Катаются.

  • Алина Шнур

    Алина Шнур
    6 минут назад

    заголовок классный !

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