На шахматный Кубок в Райчихинск приехали спортсмены из четырех субъектов ДФО

В Райчихинске прошёл второй Дальневосточный командный рождественский кубок «Амурского угля» по шахматам. В нем приняли участие 12 команд по три человека в каждой. Приехали спортсмены из Амурска, Благовещенска, Белогорска, Биробиджана, Хабаровска, Южно-Сахалинска. Гостей встречали пять команд из Райчихинска.

Местом проведения стал Дворец детей и юношества Райчихинска. В составе команд-участниц были один международный мастер, восемь мастеров ФИДЕ и одиннадцать кандидатов в мастера спорта. Остальные спортсмены имели 1 и 2 разряды. За одну из команд играла китаянка – студентка БГПУ с первым разрядом. Судейская бригада состояла из райчихинцев: главный судья Владимир Кузьмич, главный секретарь Михаил Кузьмич.

Турнир прошел по круговой системе с контролем времени – 15 минут на партию каждому участнику, с добавлением 10 секунд на каждый ход. За победу давалось 2 очка, за ничью – 1 очко, а за поражение – ноль.

После первого дня соревнований лидерство захватили три команды: команды мастеров из Благовещенска, Биробиджана и Райчихинска – MAXINTER, NEXT, «Амуруголь».

По итогам второго дня на третьей строчке турнирной таблицы с 17 очками закрепилась биробиджанская команда NEXT (Анатолий Емельянцев, Валерий Котов и Павел Проходцев). На втором месте, набрав 20 очков, расположилась команда «Амуруголь» (Олег Рычков, Сергей Чирясов и Денис Леонов). Обладателем рождественского кубка «Амурского угля», набрав 21 очко, стала команда MAXINTER из Благовещенска (Евгений Козенко, Сергей Просвирнов, Дмитрий Михалёв). За весь турнир она потеряла только одно очко, сделав ничью в первом туре с командой NEXT из Биробиджана.

Утешительным призом за 4 место награждена команда «Райчихинск», отставшая от третьего места на три очка.