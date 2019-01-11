В Белогорском районе ввели особый противопожарный режим

Администрация Белогорского района Амурской области ввела особый противопожарный режим. Решение связано с участившимися случаями гибели людей при пожарах.

На расширенном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности администрации Белогорского района принято решение ввести особый противопожарный режим в связи ростом числа гибели людей на пожарах, сообщается на сайте районной администрации.

«С 1 по 5 января 2019 года на территории района произошло два пожара, в которых погибли два человека, – сообщил глава Белогорского района Денис Инюточкин. – В кратчайшие сроки необходимо разработать план превентивных мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки с пожарами и их последствиями на территории района на 2019 год».

Как рассказал начальник отдела надзорной деятельности по Белогорску, Белогорскому и Ромненскому районам Павел Корелов, в селе Ключи 1 января 2019 года в жилом доме произошел пожар пятой степени огнестойкости. Погиб мужчина 1949 года рождения. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

3 января сообщение о возгорании поступило из села Томичи. В результате пожара в летней кухне сгорело строение и погиб человек. Причиной пожара признано нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.

В связи с введением особого противопожарного режима будет усилена работа с населением по соблюдению мер пожарной безопасности в домах с печным отоплением. Сотрудники полиции проведут рейды с целью пресечения незаконной торговли алкогольной продукцией. Также планируют активизировать информационную работу с населением.