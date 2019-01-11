Переменно облачно, без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 12 января

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12 января ночью в Амурской области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью и в утренние часы в отдельных районах опустится морозный туман. Ветер будет слабым переменных направлений.

Температура составит минус 30...35, местами – до минус 25. Днем переменно облачно, по северо-западу пройдет снег. Ветер подует с севера со скоростью 2-7 метров в секунду. Уличные термометры покажут 9...14 градусов.

В Благовещенске ночью малооблачно. Ветер слабый, переменный. Температура воздуха – 20...22 градуса со знаком минус. Днем будет переменно облачно, без осадков. Слабый до умеренного ветер подует с севера. Температура будет держаться в пределах 10...12 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.