Амурчане привезли в Комсомольск наркотики, чтобы обменять на автомобиль

Фото: дфоут.мвд.рф

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края транспортные полицейские задержали двух жителей Амурской области. Они подозреваются в перевозке около 11 килограммов наркотических средств.

Задержанным 45 и 38 лет. При досмотре их автомобиля полицейские нашли 12 стеклянных банок и 4 шприца с гашишным маслом общим весом около 8 килограммов. Также обнаружен сверток с гашишем весом около 3 килограммов.

Как пишет пресс-служба УТ МВД России по ДФО, в Комсомольске-на-Амуре амурчане намеревались обменять наркотики на дорогостоящий автомобиль.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчинам может грозить наказание вплоть до лишения свободы на 20 лет. Амурчане заключены под стражу.

Видео: дфоут.мвд.рф