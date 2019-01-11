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11января
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сегодня, 14:26 1

Амурчане привезли в Комсомольск наркотики, чтобы обменять на автомобиль

Амурчане привезли в Комсомольск наркотики, чтобы обменять на автомобиль
Фото: дфоут.мвд.рф

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края транспортные полицейские задержали двух жителей Амурской области. Они подозреваются в перевозке около 11 килограммов наркотических средств.

Задержанным 45 и 38 лет. При досмотре их автомобиля полицейские нашли 12 стеклянных банок и 4 шприца с гашишным маслом общим весом около 8 килограммов. Также обнаружен сверток с гашишем весом около 3 килограммов.

Как пишет пресс-служба УТ МВД России по ДФО, в Комсомольске-на-Амуре амурчане намеревались обменять наркотики на дорогостоящий автомобиль.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчинам может грозить наказание вплоть до лишения свободы на 20 лет. Амурчане заключены под стражу.

Видео: дфоут.мвд.рф

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#Дальний Восток #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • rubop

    rubop
    22 минуты назад

    ужас, до 20 лет...а где то легально, трава не наркотик.

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