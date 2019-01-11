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11января
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сегодня, 14:26 0

На похороны крокодила в Индии пришло 500 человек

На похороны крокодила в Индии пришло 500 человек
Фото: twitter.com/HindustanTimes

В Индии 500 человек пришли на похороны крокодила. Рептилия по имени Гангарам жила в пруду и успела завоевать любовь жителей близлежащих деревень.

Крокодил умер в возрасте 130 лет от старости, сообщает РИА Новости.

Гангараму организовали торжественные похороны: к могиле рептилию доставили на тракторе, украшенном цветами и гирляндами.

По словам местных жителей, крокодил отличался дружелюбием. «Даже дети могли плавать рядом с ним, и Гангарам никогда не нападал и не причинял никому вреда. Он был не крокодилом, а другом», – рассказал Hindustan Times Басаван, живущий неподалеку от водоема.

«Гангарам был очень понимающим. Если он видел кого-то рядом, он отплывал на другую сторону пруда», – отметил Вир Син Дас.

По словам старосты поселка, полюбившие крокодила жители деревни собираются установить на его могиле статую.

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#животные #жизнь

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