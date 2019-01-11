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11января
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сегодня, 14:25 0

В Приамурье стартовала школьная олимпиада

В Приамурье стартовала школьная олимпиада
Фото: министерство образования Амурской области

В Амурской области стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 22 образовательным предметам. В испытаниях примут участие около 400 победителей муниципальных этапов. Интеллектуальные соревнования продлятся до конца февраля.

Олимпиаду открыло испытание по французскому языку. Здесь свои знания демонстрируют два школьника. В рамках теоретического тура предусмотрено написание теста, выполнение заданий на понимание устной речи, написание и письменного текста, а также конкурс письменной речи.

В составе жюри предметных олимпиад – учителя, преподаватели вузов и образовательных организаций профессионального образования Амурской области. Победители, набравшие необходимое количество баллов, смогут принять участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, который пройдет весной в центральных регионах России.

В прошлом году в рамках школьной олимпиады всероссийского масштаба амурчанам удалось завоевать три призовых места: по русскому языку, технологии и китайскому языку, сообщает пресс-служба министерства образования Амурской области.

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#дети #школа

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