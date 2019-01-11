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11января
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сегодня, 14:16 4

В России яйца начали продавать девятками

В России яйца начали продавать девятками
Фото: twitter.com/RRHarisov

В российских магазинах появились куриные яйца в новых упаковках. В них не десять яиц, как привыкли покупатели, а только девять. Яйца расфасованы в таре в три ряда по три штуки.

Снимок новой упаковки появился в соцсетях и вызвал большой резонанс среди пользователей. Основная тема комментариев – необходимость обязать продавцов писать стоимость одной единицы товара, поскольку покупателю трудно рассчитать у прилавка, в какой таре выгоднее приобрести тот или иной продукт. К слову, на упаковках с девятью яйцами поставщик крупно указал их количество.

Яйца резко подорожали в начале декабря, сообщает «Российская газета». Эксперты посчитали, что причиной стало желание торговых сетей побыстрее получить прибыль на фоне ожидания спроса на продукт перед праздниками. Других причин для этого не было. Между тем после новогодних каникул стоимость яиц, как правило, не снижается.

«На рынке достаточно много предложений по яйцу, порой есть даже избыток продукта. Потому очень многие производители реализуют свою продукцию по себестоимости, а кто-то даже ниже себестоимости», – рассказал один из специалистов.

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#торговля #экономика

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    33 минуты назад

    у меня в холодильнике ячейка на 8 шт. скоро будет как раз))))

  • PRO

    PRO
    19 минут назад

    недалек день, когда поштучно будем покупать

  • Геральт

    Геральт
    9 минут назад

    PRO

    недалек день, когда поштучно будем покупать



    так их в некоторых магазинах уж сто лет как поштучно продают, в чем тут новизна то?



  • Victrix

    Victrix
    6 минут назад

    Геральт

    PRO

    недалек день, когда поштучно будем покупать



    так их в некоторых магазинах уж сто лет как поштучно продают, в чем тут новизна то?



    Это яйца породы кур Фаберже?

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