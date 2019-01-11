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11января
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сегодня, 14:00 7

Между Благовещенском и Москвой начнет курсировать самолет авиакомпании S7

Между Благовещенском и Москвой начнет курсировать самолет авиакомпании S7
Фото: www.amur.info

С мая из Благовещенска в Москву начнет летать самолет авиакомпании S7. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю начиная с 24 мая.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в авиакомпании S7, вылет самолета из Благовещенска в столицу (аэропорт Домодедово) назначен на среду, пятницу и воскресенье, в 12:20 по амурскому времени. Из Москвы в Благовещенск рейсы будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам, посадка в 14:35 по московскому времени. Минимальная стоимость билета из Благовещенска в Москву составит 14 705 рублей на одного человека без багажа, только с ручной кладью. Приобрести билеты можно как на сайте авиакомпании, так и через агентства. В одном из благовещенских авиационно-туристических агентств сообщили, что продажа билетов открыта, окончание продажи назначено на 25 октября текущего года.

Для рейсов Благовещенск – Москва авиакомпания S7 предоставляет самолет Airbus A321 Neo. Максимальное количество мест – 236. Время в пути составит 7 часов 25 минут. Это прямой рейс с дозаправкой в Новосибирске (аэропорт Толмачево), сообщили в авиакомпании. Раньше самолет S7 курсировал между Благовещенском и Новосибирском, где авиапассажиры, продолжающие путь до Москвы, переходили в другой самолет.

S7 Airlines – бренд авиакомпании «Сибирь». Авиакомпания выполняет регулярные полеты по России и международным направлениям, всего более 130 маршрутов.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    49 минут назад

    Аллилуйа!

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    46 минут назад

    А что принципиально поменяется в сравнении с теперешними рейсами?

  • Вова555

    Вова555
    44 минуты назад

    Так же раньше и с пересадкой улететь можно было. С ожиданием пару часов...

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    42 минуты назад

    Так и теперь дозаправка в Новосибирске (считай, та же посадка) будет и время в пути составит 9-10 часов

  • Rusantik

    Rusantik
    41 минута назад

    Ура!

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    40 минут назад

    Сколько жителей Амурской области пользуется данным видом транспорта, не более 12-14% в год. Большенство население не разу в своей жизни не покидали просторы своей любимой области.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    38 минут назад

    ПИСЬМО

    Сколько жителей Амурской области пользуется данным видом транспорта, не более 12-14% в год. Большенство население не разу в своей жизни не покидали просторы своей любимой области.



    План по позитивным новостям не выполняется - вот и рассказывают посленовогодние сказки...

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