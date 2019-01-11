Между Благовещенском и Москвой начнет курсировать самолет авиакомпании S7

С мая из Благовещенска в Москву начнет летать самолет авиакомпании S7. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю начиная с 24 мая.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в авиакомпании S7, вылет самолета из Благовещенска в столицу (аэропорт Домодедово) назначен на среду, пятницу и воскресенье, в 12:20 по амурскому времени. Из Москвы в Благовещенск рейсы будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам, посадка в 14:35 по московскому времени. Минимальная стоимость билета из Благовещенска в Москву составит 14 705 рублей на одного человека без багажа, только с ручной кладью. Приобрести билеты можно как на сайте авиакомпании, так и через агентства. В одном из благовещенских авиационно-туристических агентств сообщили, что продажа билетов открыта, окончание продажи назначено на 25 октября текущего года.

Для рейсов Благовещенск – Москва авиакомпания S7 предоставляет самолет Airbus A321 Neo. Максимальное количество мест – 236. Время в пути составит 7 часов 25 минут. Это прямой рейс с дозаправкой в Новосибирске (аэропорт Толмачево), сообщили в авиакомпании. Раньше самолет S7 курсировал между Благовещенском и Новосибирском, где авиапассажиры, продолжающие путь до Москвы, переходили в другой самолет.

S7 Airlines – бренд авиакомпании «Сибирь». Авиакомпания выполняет регулярные полеты по России и международным направлениям, всего более 130 маршрутов.