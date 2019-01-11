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11января
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сегодня, 13:19 0

Китаянка перестала слышать мужчин

Китаянка перестала слышать мужчин
Фото: большой-сонник.рф

Жительница Китая потеряла способность слышать мужчин из-за редкого заболевания. Девушка надеется, что скоро она вновь сможет слышать, о чем говорят мужчины.

В начале 2019 года китаянка по фамилии Чен из провинции Фуцзянь, начала слышать звон в ушах и постоянно чувствовала тошноту. Девушка думала, что все пройдет в ближайшее время. Но вскоре Чен перестала слышать то, что ей говорил молодой человек. Девушка отправилась в больницу, где с удивлением обнаружила, что различает только женские голоса.

Отоларинголог Сяоцин (Xiaoqing) предположила, что Чен потеряла способность слышать низкочастотные звуки. Доктор сочла, что развитие заболевания мог спровоцировать стресс. Пациентка призналась, что в последнее время работала допоздна и не высыпалась. Сяоцин назначила девушке лечение и ожидает, что вскоре к Чен вернется полноценный слух, сообщает «Лента.ру».

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#жизнь #здоровье #Китай

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