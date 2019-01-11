В Благовещенске задержан подозреваемый в серии грабежей (видео)

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Оперативники МО МВД России «Благовещенский» задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии грабежей. На его счету, ориентировочно, четыре преступления.

В дежурную часть отдела полиции Благовещенска поступило сообщение от жительницы областного центра о том, что на нее напал неизвестный, похитив сумку с деньгами и документами. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, просмотрев записи с камер наружного видеонаблюдения в районе совершения преступления, полицейские определили вероятное направление движения злоумышленника. Было предварительно установлено, что после нападения на женщину он зашел в супермаркет и совершил покупку.

Видео: 28.мвд.рф

Полицейские установили личность подозреваемого. Как пишет пресс-служба УМВД России по Амурской области, это житель Благовещенска 1982 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Оперативники задержали злоумышленника при попытке покинуть территорию областного центра.

Мужчина может быть причастен еще к трем аналогичным преступлениям. Во всех случаях похищенные документы, находившиеся в сумках, злоумышленник выбрасывал, мобильные телефоны продавал, а деньги тратил на собственные нужды.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела. Подозреваемый заключен под стражу.