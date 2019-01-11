В Благовещенске разбился винтажный «краун»

В Благовещенске в результате столкновения двух иномарок пострадал пассажир одной из них. Авария случилась напротив дома № 282 по улице Зейской.

Honda CR-V двигалась по Зейской в сторону перекрестка с Артиллерийской. В этот момент Toyota Crown, ехавший во встречном направлении, начал поворачивать налево и зацепил «хонду».

Автомобили получили значительные повреждения, что свидетельствует о силе удара. У «хонды» повреждена левая передняя часть: фара, бампер, крыло и дверь, а также колесо.

Пострадал и «краун», у него также разбита передняя часть слева.

С места аварии в больницу увезли пассажира «хонды».