Названа причина трагического пожара в Белогорске

Фото: 28.mchs.gov.ru (с места происшествия)

Как пишет пресс-служба ведомства, установлено, что пожар возник по причине неосторожного обращения с огнем при курении самого погибшего 1948 года рождения.

Также уточняется, что спасенный ребенок – восьмилетняя девочка.