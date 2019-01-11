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11января
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Названа причина трагического пожара в Белогорске

Названа причина трагического пожара в Белогорске
Фото: 28.mchs.gov.ru (с места происшествия)

Амурское управление МЧС озвучило причину трагического пожара в пятиэтажном жилом доме на улице Скорикова в Белогорске. Во время этого происшествия погиб мужчина, также пришлось спасать семерых человек, в том числе ребенка.

Как пишет пресс-служба ведомства, установлено, что пожар возник по причине неосторожного обращения с огнем при курении самого погибшего 1948 года рождения.

Также уточняется, что спасенный ребенок – восьмилетняя девочка.

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#Белогорск #пожары #происшествия

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