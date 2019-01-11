Названа причина трагического пожара в Белогорске
Амурское управление МЧС озвучило причину трагического пожара в пятиэтажном жилом доме на улице Скорикова в Белогорске. Во время этого происшествия погиб мужчина, также пришлось спасать семерых человек, в том числе ребенка.
Как пишет пресс-служба ведомства, установлено, что пожар возник по причине неосторожного обращения с огнем при курении самого погибшего 1948 года рождения.
Также уточняется, что спасенный ребенок – восьмилетняя девочка.
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