В Благовещенске проведут демонстрацию обновленного школьного меню

Изменения в школьное меню внесены для организации сбалансированного питания детей и повышения его энергетической ценности, пояснили в благовещенском управлении образования. Кроме того, меню за 36,60 рубля не было востребовано среди школьников.

Как сообщили Амур.инфо в администрации Благовещенска, в управлении образования провели мониторинг и выяснили, что только 20 % обучающихся пользовались вариантом меню за 36,6 рубля. Большинство детей (80 %) приобретали питание за 50 рублей и выше.

Для организации сбалансированного питания школьников и повышения его энергетической ценности внесены изменения в меню. Сейчас школьникам предлагают различные варианты меню стоимостью 50,00, 87,00 и 105,00 рублей. Сохранено бесплатное питание детей из малообеспеченных семей. На эти цели в городском бюджете предусмотрено 10,3 миллиона рублей.

Презентация обновленного примерного школьного меню пройдет 15 января на базе средней школы № 17.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в школах Благовещенска родителей проинформировали об упразднении меню за родительскую плату в 36 рублей 60 копеек. По словам специалистов, на эту сумму невозможно сформировать набор продуктов и обеспечить детей здоровым горячим питанием. В объявлениях для родителей сообщается также, что дотация для обеспечения детей из малообеспеченных семей питанием увеличивается до 50 рублей.