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11января
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сегодня, 13:09 6

В Благовещенске проведут демонстрацию обновленного школьного меню

В Благовещенске проведут демонстрацию обновленного школьного меню
Фото: www.school77-penza.ru

Изменения в школьное меню внесены для организации сбалансированного питания детей и повышения его энергетической ценности, пояснили в благовещенском управлении образования. Кроме того, меню за 36,60 рубля не было востребовано среди школьников.

Как сообщили Амур.инфо в администрации Благовещенска, в управлении образования провели мониторинг и выяснили, что только 20 % обучающихся пользовались вариантом меню за 36,6 рубля. Большинство детей (80 %) приобретали питание за 50 рублей и выше.

Для организации сбалансированного питания школьников и повышения его энергетической ценности внесены изменения в меню. Сейчас школьникам предлагают различные варианты меню стоимостью 50,00, 87,00 и 105,00 рублей. Сохранено бесплатное питание детей из малообеспеченных семей. На эти цели в городском бюджете предусмотрено 10,3 миллиона рублей.

Презентация обновленного примерного школьного меню пройдет 15 января на базе средней школы № 17.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в школах Благовещенска родителей проинформировали об упразднении меню за родительскую плату в 36 рублей 60 копеек. По словам специалистов, на эту сумму невозможно сформировать набор продуктов и обеспечить детей здоровым горячим питанием. В объявлениях для родителей сообщается также, что дотация для обеспечения детей из малообеспеченных семей питанием увеличивается до 50 рублей.

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#дети #здоровье #школа

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В благовещенских школах упразднили меню за 36 рублей 60 копеек
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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    интересно на сколько в день питается Поцелуева?

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    1 час назад

    Враньё, детьми очень даже было востребовано питание за 36.60. А многим и это было не по карману. кушают булочку всухомятку. Верните бесплатное питание в школу, при такой сумасшедшей инфляции и поднятии НДС, цены никогда не остановить! Такими ценами вы, правительство, подрываете здоровье учащихся в школах, хватит грабить народ постоянным поднятием цен на всё, вообще ничего святого нет!

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    К чему строить роддом за 2.5 миллиарда ( откель такая цена? Он что брильянтовый будет), если родившихся прокормить не можем......Не можем обеспечить всем необходимым и качественным. Эх ....

    С огорчением.

  • M~U~S~K~A~T~

    M~U~S~K~A~T~
    1 час назад

    А сейчас эти 20 процентов вообще питаться не будут! Если в семье два-три школьника, а справки не все собирать ходят.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Инфляция составила 73%!

  • Амаранка

    Амаранка
    6 минут назад

    Родился в СССРВраньё, детьми очень даже было востребовано питание за 36.60. А многим и это было не по карману. кушают булочку всухомятку. Верните бесплатное питание в школу, при такой сумасшедшей инфляции и поднятии НДС, цены никогда не остановить! Такими ценами вы, правительство, подрываете здоровье учащихся в школах, хватит грабить народ постоянным поднятием цен на всё, вообще ничего святого нет!


    Это не детьми не востребованно было, а родителями, которые "нет, мы не нищие, и за полтийник поедим". Когда все дети ели одно и то же,то успевали все пообедать. Сейчас с этой карточной системой и возможностью выбора дети успевают только в очереди в столовой постоять, потом заглотить все разом, за минуту, и дожевывать уже во время урока. О какой здоровой пище в таких условиях может идти речь? Сколько времени нужно на обед из двух блюд? А сколько длиться перемена? Право выбора здесь неуместно. В детских садах дети в одной группе тоже по разному питаются? Дома хоть ананасы с шампанским, а в школе нельзя детей делить по стоимости их обеда!

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