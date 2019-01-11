В селе Чигири начали разбирать фекальную горку

В селе Чигири Благовещенского района начали убирать горку из нечистот, которая возникла из-за переполнения септиков в близлежащих домах. Информацию о начале работ в редакцию сообщили местные жители.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в селе Чигири образовалась фекальная горка, на которой катаются дети. По словам местных жителей, в расположенных на улице Алексеевской трехэтажках в декабре в очередной раз переполнился септик. Его содержимое свободно потекло по дороге вниз, к коттеджам – на образовавшейся горке начали кататься дети. Управляющая компания, обслуживавшая дома № 4 и № 4/1 по Алексеевской, отказалась обслуживать эти дома из-за того, что жильцы трехэтажек отказались платить за вывоз сточных вод, считая плату необоснованно высокой.

Администрация Благовещенского района обязала управляющую компанию ООО «ЭнергоЦентр-Восток» навести порядок до 12 января. Утром в пятницу, 11 января, житель Чигирей сообщил, что нечистоты из септика потекли вновь. Но позже он же добавил, что септик откачали, а спецтехника начала чистить замерзшие фекалии.