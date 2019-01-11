Жители Приморья пытаются остановить строительство ядерного могильника

Жители Приморского края категорически против, чтобы у них строили центр для хранения ядерных отходов, запланированный по соглашению российской и японской сторон. Они создали петицию, адресованную губернатору Олегу Кожемяко с требованием «не допустить ядерный могильник в Приморье».

Петицию, созданную 2 января, подписали уже более 21 тысячи человек. И количество людей, поддерживающих призыв, растет с каждым днем.

«В Приморье построят центр для хранения ядерных отходов по соглашению российской и японской сторон. Поручение по созданию центра дало правительство РФ. Объект будет "кондиционировать" и "долговременно хранить" ядерные отходы в Приморье. Здание построят на базе Дальневосточного центра по обращению с ядерными отходами. Его планируют ввести в эксплуатацию к 2025 году», – говорится в сообщении к петиции.

Автор делает упор на то, что появление такого объекта отрицательно скажется на здоровье жителей.

«Влияние радиоактивного излучения отрицательно сказывается на здоровье человека и его потомства на протяжении всей жизни. Сейчас необходимо бороться за себя и за наших детей. Приморье – не ядерная помойка Японии», – под таким лозунгом автор призывает поставить всех желающих подпись под обращением к губернатору.

Атомный могильник строится на базе Дальневосточного центра по обращению с ядерными отходами (ДВЦ «ДальРАО - филиал ФГУП «РосРАО»), за поселком Дунай, сообщает ИА Regnum.

Там же располагается цех по переработке жидких радиоактивных отходов, аналогов которому нет в России. Правительство РФ одобрило проведение переговоров специалистов компании «Росатом» и российско-японского Комитета по сотрудничеству в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия. Соответствующее заявление опубликовано на официальном портале правовой информации. Стороны планируют договориться о совместном строительстве объекта в Приморском крае.

По мнению ученых и экспертов, неизвестность и отсутствие достоверной информации вызвали волну возмущения.

«Информацию о ввозе радиоактивных отходов из-за рубежа в Россию даже обсуждать не хочу — этот ввоз запрещен у нас по закону, Это уголовно наказуемое дело. В УК есть две статьи по этому поводу, которые осуждают за незаконное обращение с радиоактивными отходами и ядерными материалами. Ввозить в нашу страну отходы нельзя. Главная работа общественности в том, чтобы напоминать о контроле. Это в общих интересах — ничего не забыть и все сделать, как положено», — сказал генеральный директор ООО «РЭСцентр», действительный член Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы, вице-президент Российского Зеленого Креста, член общественных советов Росатома и Ростехнадзора Михаил Рылов.

На защиту Приморья общественность поднялась после того, как госкорпорация «Росатом» опубликовала на сайте «Госзакупки.ру» документацию о конкурсе на проведение проектно-изыскательских работ объекта «Региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов».

«Информация о размещении Росатомом заказа на проведение проектно-изыскательских работ объекта под названием "Региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов" в Приморье — это еще не проект, — пояснил заместитель директора по информационно-аналитической поддержке комплексных проблем ядерной и радиационной безопасности, Института проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) РАН Игорь Линге. — О проведении общественных слушаний пока рано говорить, им должны предшествовать хоть какие-то работы из обозначенных в заказе. Для начала необходимо посмотреть, какое количество площадок есть для рассмотрения, насколько они подходят. Поскольку нет проекта, то и материалов по оценке воздействия на окружающую среду быть не может — они делаются только на основе проектной или изыскательской документации. Пока ничего этого нет, непонятно, откуда паника — что же теперь слово "радиационный" вообще не произносить, чтобы не вызывать беспокойства?».

По словам экологов, ядерный могильник, призванный утилизировать отходы не только ДФО, но и азиатских соседей, может нанести вред местной флоре и фауне. Специалисты уверены, что радиация постепенно просочится в море через почвенные стоки, пишет владивостокская «Комсомольская правда».

Фото: google.com/maps