Выборы депутатов в Прогрессе пройдут 3 марта

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В Прогрессе началась подготовка к внеочередным выборам в Совет народных депутатов. Голосование пройдет 3 марта. Избирательная комиссия поселка начала прием документов о выдвижении кандидатов. Сейчас представительного органа в Прогрессе нет. Его признали неправомочным.

Как пояснили в администрации поселка, 28 ноября Амурский областной суд признал неправомочным состав депутатского корпуса пгт Прогресс. Решение о прекращении полномочий было принято, так как численность депутатов составила менее 50 % от установленной нормы.

Ранее Амур.инфо сообщало, что глава рабочего поселка Прогресс Сергей Провоторов обратился в суд с административным иском о признании неправомочным местного Совета народных депутатов. Такое решение глава принял в связи со сложением полномочий 4 депутатов в октябре 2018 года. Из 15 депутатских мест в Совете было занято 11. И так как 4 народных избранника сложили с себя полномочия, осталось 7 депутатов.

По мнению некоторых бывших депутатов Прогресса, на этот шаг их коллеги пошли, чтобы не допустить отставки главы. По данным прокуратуры, руководитель поселка Сергей Провоторов нарушил законодательство о противодействии коррупции, передав муниципальное имущество в безвозмездное пользование супруге.

Прокуратура Райчихинска обратилась в Совет народных депутатов Прогресса с требованием принять меры по устранению нарушений законодательства о противодействии коррупции. Внеочередная сессия была назначена на 29 октября 2018 года. Однако 4 депутата неожиданно решили снять с себя полномочия и написали заявления. Таким образом, требование прокуратуры депутаты не рассмотрели.

Позже прокуратура Амурской области сообщала, что нарушения законодательства устранены. «По требованию прокурора незаконно находившееся у его (главы поселка – Прим.ред.) родственников муниципальное имущество возвращено в муниципалитет, нарушения, которые были допущены, устранены на сегодняшний день», – пояснял в декабре 2018 года глава ведомства Руслан Медведев.