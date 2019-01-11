Имущество банкрота – компании «Горизонт» – будут продавать еще три месяца

Конкурсное производство по делу о банкротстве благовещенского застройщика – фирмы «Горизонт» – продлили до 25 марта. Решение об этом принял Арбитражный суд Амурской области на заседании, которое состоялось 27 декабря 2018 года.

27 мая 2014 года в отношении фирмы-застройщика «Горизонт» была введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, – наблюдение. Решением суда от 3 сентября 2014 года должник признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. По ходатайству конкурсного управляющего, срок конкурсного производства неоднократно продлевался.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», руководство компании обещало построить на деньги дольщиков жилой дом в селе Чигири Благовещенского района. Однако вскоре следственные органы завели уголовное дело в отношении руководства ООО «Горизонт» и ООО «НЭП». Следствием было установлено, что злоумышленники под предлогом строительства многоквартирных двухэтажных домов в селе Чигири похитили деньги более 70 граждан. Это произошло в период с марта 2011 года по июнь 2013 года. Сумма похищенного составила более 58 миллионов рублей.

На сайте областного Арбитражного суда сообщается, что 27 декабря 2018 года состоялось очередное судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего. Конкурсный управляющий представил отчет о проделанной работе и ходатайство о продлении срока конкурсного производства на три месяца в связи с необходимостью реализации имущества должника. Уже назначено проведение торгов. После чего пройдут расчеты с кредиторами.

Арбитражный суд удовлетворил ходатайство и продлил срок конкурсного производства, назначив следующее рассмотрение отчета конкурсного управляющего на 25 марта 2019 года.