Благовещенец отправился в колонию за убийство кувалдой

Фото: Амур.инфо

Благовещенский городской суд огласил приговор жителю столицы Амурской области, совершившему убийство. Он ударил металлической кувалдой мужчину, что стоило тому жизни.

Преступление было совершено в Благовещенске в июле 2018 года. Между двумя мужчинами в ходе распития спиртного возникла ссора. Один выразился в адрес другого грубой нецензурной бранью, и тот сначала пустил в ход кулаки, а затем ударил оппонента по голове металлической кувалдой весом 3,97 килограмма. Пострадавший скончался в сентябре 2018 года в больнице.

В судебном заседании благовещенец пояснил, что не хотел убивать. Из его показаний следует, что вечером он находился в районе пересечения улиц Пролетарской и Комсомольской вместе со знакомым. Горожане распивали спирт. К ним присоединился незнакомый мужчина. При себе у него была металлическая кувалда. Сначала мужчины спокойно сидели и обсуждали разные темы. Однако затем незнакомец «начал нести всякий бред», оскорблять, выражаться нецензурной бранью. Это обернулось преступлением.

Убийцу приговорили к 9 годам колонии строгого режима. А металлическую кувалду, которой было совершено убийство, постановили уничтожить, пишет пресс-служба Благовещенского городского суда.