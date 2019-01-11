В Благовещенске вновь обсуждают судьбу недостроя в центре города

Губернатор Амурской области Василий Орлов ведет переговоры с федеральным центром по поводу передачи в областную собственность недостроенного здания ДВО РАН на пересечении улиц Зейской и Калинина в Благовещенске. Он обещает его продать, а ученым впоследствии найти новый земельный участок. Но в Академии не в восторге от такого бартера.

О том, что областное правительство проводит работу по поводу недостроя в центре Благовещенска, Василий Орлов рассказал журналистам в конце декабря.

«У нас ведется работа с ДВО РАН по поводу недостроя на Зейской – Калинина. Пока позиция руководства филиала ДВО РАН понятна с точки зрения руководителя. Он хочет сохранить этот имущественный комплекс с возможным развитием института. И я был бы очень рад, если бы этот институт развивался на территории Благовещенска, потому что это наука, это люди с очень высокой квалификацией. Но объективно: я проводил переговоры с федеральным министром науки Михаилом Михайловичем Котюковым по этому поводу, и мы обсуждали перспективы развития этого института здесь. Он говорит, что в законе о трехлетнем федеральном бюджете, к сожалению, средств на развитие этого филиала не предусмотрено. Точно можно сказать, что три года еще как минимум мы будем смотреть на этот недострой. Мне кажется, эта позиция недопустима», – заявил губернатор.

Вместе с тем глава региона пообещал, что, когда финансирование строительства все-таки возобновится, для возведения здания будет найден новый участок.

«Я со своей стороны пообещал руководству ДВО РАН, что в том случае, если они нам передадут в областное имущество эту собственность, то мы ее выставим на торги. Отдадим какому-то собственнику с условием, что он там реализует инвестиционный проект, и мы в свою очередь после того, как у них появится финансирование, найдем достойный земельный участок для ДВО РАН. Предоставим этот земельный участок бесплатно, может быть, даже обеспечим его коммуникациями. Но, к сожалению, пока нас не слышат. Диалог ведем, не хотим давить, тем не менее, считаю, что мы здесь более правы», – подытожил Василий Орлов.

На сегодняшний день здание находится в собственности Министерства науки и высшего образования РФ. Его начали строить еще в середине 90-х годов по федеральной программе развития Дальнего Востока. Там собирались разместить инженерно-лабораторный корпус ДВО РАН. Сейчас специалисты и все оборудование находятся в пяти зданиях областного центра. И ученые мечтают собраться в одном здании. Директор Института геологии и недропользования ДВО РАН Андрей Сорокин не согласен, чтобы нынешний недострой отходил области, несмотря на то, что ближайшие несколько лет финансирование на него не предусмотрено и что губернатор пообещал впоследствии выделить новый участок под строительство и, возможно, обеспечить его коммуникациями.

«У нас уже есть земельный участок – бесплатный и с коммуникациями. Стоимость его достройки – полмиллиарда. Предположим, что мы его отдали и завтра у нас появляются деньги, но надо снести полквартала и плюс заново построить. А не достроить – сколько это будет стоить в деньгах? В городе разве есть свободные земельные участки, где не надо ничего сносить? А переезд за город даже не обсуждается. Поэтому уже будет не полмиллиарда, а полтора. Вот в чем проблема. Вот если бы жилой дом снесли и жилой дом поставили, тогда все эквивалентно. А у нас аппаратура уникальная. Просто перевезти ее с одного места на другое будет стоить порядка 70-80 миллионов. Ссылаются на то, что денег нет сейчас, но есть промежуточное решение – давайте здание разберем. Мы могли бы разобрать верхние этажи, и эти все плиты сложить горочкой аккуратно, и был бы склад железобетонных плит, под которым бы лежал фундамент. Потому что, если этого не сделать, фундамент вылезет наружу тут же. Это стоит всего 30 миллионов, и эти деньги реально найти. И тогда он не будет портить вид города и не будет, скажем так, представлять опасность», – считает Андрей Сорокин.

По словам директора института, разбор здания не слишком отразится на конечной стоимости проекта, тогда как строительство объекта на новом месте повлечет гораздо большие расходы. Андрей Сорокин подчеркивает, что для уникального дорогостоящего оборудования института в новом здании должны быть созданы особые условия – от приточно-вытяжной вентиляции и полностью покрытых кафелем помещений. В общей сложности ученым нужно около двух тысяч квадратных метров.

«Этот недострой – это тот плацдарм, куда мы теоретически могли бы съехать, оставив "Мавританию", еще один памятник архитектуры на Калинина – Зейской, оставив еще что-то. Мы должны собраться в одном здании. При этом мы пробиваем, чтобы это здание было аналитическим корпусом федерального значения, чтобы там было аналитическое оборудование, в котором обслуживались бы все, в том числе университеты, Институт патологии дыхания, Институт сои, мы. Потому что такого оборудования в Дальневосточном федеральном округе, Владивосток я не беру, нет. Давайте их по-человечески разместим, и будем пользоваться все. (…) Если он (губернатор – Прим. ред.) хочет это здание забрать, он сразу отключает возможность передачи "Мавритании" городу. Из "Мавритании" мы должны переехать сюда. Если этого нет, то вопрос мы закрываем по "Мавритании"», – говорит Андрей Сорокин.

Информацию, которая прошла в некоторых амурских СМИ о том, что решение о передаче недостроя в Москве одобрено, но ему сопротивляется руководство дальневосточного института, Сорокин категорически опроверг.

«На сегодняшний день у меня нет никакого письменного решения, одобренного Москвой, и, когда говорят, что я им сопротивляюсь, это не так. Невозможно сопротивляться тому, чего нет. Я разговаривал с министром, и там шел совершенно другой диалог. Но я придерживаюсь такой позиции: если губернатор договорится с министерством и министерство принимает решение, я не могу такие решения оспаривать или не выполнять. Мне они просто могут нравиться или не нравиться. Я могу участвовать в обсуждениях, высказывать точки зрения. Например, одно время хотели переделать этот корпус под жилье, но ученые не поддержали», – объясняет руководитель.

Андрей Сорокин считает, что было бы лучше, если бы губернатор помог в привлечении средств для строительства объекта, на который у ученых немало планов. Рядом с ним хотят открыть музей-лабораторию динозавров и выставить там 12 скелетов динозавров. По словам директора, аналогов ему в Азии нет.

«Не все должно измеряться деньгами. Товарно-денежные отношения нельзя применять ни в науке, ни в медицине, ни в культуре, ни в образовании. Если смотреть на калькулятор, то надо нам присоединяться к Китаю, потому что там инвестиционный климат лучше, но мы же не присоединяемся к Китаю. Нельзя все сразу мерить на рубль», – подытожил директор института.