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11января
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сегодня, 10:43 0

Военные опровергли, что должны Белогорску за отопление 13 миллионов рублей

Военные опровергли, что должны Белогорску за отопление 13 миллионов рублей
Фото: Амур.инфо

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступил комментарий пресс-службы ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по информации по долгам. Ведомство опровергает, что военные задолжали Белогорску за отопление более 13 миллионов рублей.

«Информация о задолженности ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ перед предприятием "Горэнерго" в размере 13 миллионов рублей за теплоснабжение объектов Минобороны России в городе Белогорск не подтверждается», – сказано в сообщении.

Как отмечается, по докладу начальника ФГБУ «ЦЖКУ», в рамках заключенных контрактов предприятием «Горэнерго» с 1 января по 30 ноября 2018 года выставлены счета на сумму 23,22 миллиона рублей, из них оплачены 17,76 миллиона. За декабрь 2018 года документы от «Горэнерго» на оплату не поступали.

По состоянию на 9 января 2019 года задолженность составляет 5,46 миллиона рублей. Ее намерены оплатить в течение 25 рабочих дней.

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#Белогорск #военные #ЖКХ

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