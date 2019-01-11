Исследователи приняли из космоса новый сигнал

Ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в США вновь приняли сигнал неизвестного происхождения, который в последний раз фиксировали в 2015 году. Вопреки распространённым теориям о происхождении сигналов такого типа, учёные отмечают, что чёрные дыры или сверхплотные нейтронные звёзды могли оказаться не единственными их источниками.

Впервые такие радиовсплески (FRB) были зарегистрированы в 2001 году и, вероятнее всего, стали побочным продуктом взрыва огромных звёзд. За всю историю наблюдений исследователи зафиксировали более 60 различных сигналов с различными характеристиками, сообщает Life.ru.

Ученые отмечают, что эти сигналы имеют крайне высокую спектральную плотность и падающую частоту – ранние сигналы имели частоту 1400 мегагерц (МГц), однако новые попали в диапазон ниже 800 МГц. Добраться до источника пока нельзя, так как галактика, из которой мог прийти сигнал, находится на расстоянии в 1,5 миллиарда световых лет от Земли.

Учёные считают, что сигналы могут иметь искусственное происхождение, и эта гипотеза в данный момент является одной из основных. Исследователи из Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) выяснили: из глубины галактики Млечный Путь в сторону Земли поступают неизвестные радиосигналы, которые частично отражаются от Луны, а частично фиксируются наземными станциями.