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11января
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сегодня, 10:41 0

На реке Быссе в Селемджинском районе пропал мужчина

На реке Быссе в Селемджинском районе пропал мужчина
Фото: www.instagram.com/grompoisk/

На реке Быссе в Селемджинском районе примерно в 70 километрах от поселка Февральск пропал мужчина. Происшествие случилось в прошлом году, но в поисково-спасательном отряде «Гром» сообщили, что к ним обратилась мама пропавшего, которая сообщила, что его до сих пор не нашли, и попросила помочь в поисках.

В объявлении сообщается, что пропавший Константин Дворянинов 1975 года рождения проживал в селе Семеновка Свободненского района. Пропал он в районе реки Быссы, последний раз выходил на связь 13 мая.

Его приметы: среднего телосложения, рост 170 сантиметров, волосы темные, сильно хромает на правую ногу.

Всех, у кого имеется информация о разыскиваемом, просят сообщить ее по телефонам: 8(41643) 5-54-13, 8914-046-3544, 8914-606-2840.

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