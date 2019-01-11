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11января
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сегодня, 10:36 1

В благовещенских школах упразднили меню за 36 рублей 60 копеек

В благовещенских школах упразднили меню за 36 рублей 60 копеек
Фото: Амур.инфо

В школах Благовещенска родителей проинформировали об упразднении меню за родительскую плату в 36 рублей 60 копеек. По словам специалистов, на эту сумму невозможно сформировать набор продуктов и обеспечить детей здоровым горячим питанием.

Теперь родители, оплачивая школьное питание, могут выбирать между меню стоимостью 59, 87 или 105 рублей. В объявлениях для родителей сообщается также, что дотация для обеспечения детей из малообеспеченных семей питанием увеличивается до 50 рублей. В связи с этим увеличивается и рацион питания детей за родительскую плату 50 рублей.

Ранее в меню за 36,60 входили, к примеру:

  1. – суп картофельный с сайрой, плюшка, чай с сахаром и хлеб;
  2. – котлета из куриного филе, макароны отварные с маслом сливочным, чай с сахаром, хлеб;
  3. – тефтели мясные с соусом, каша гречневая, чай с сахаром и лимоном, хлеб;
  4. – овощное рагу с куриным филе, чай с сахаром и лимоном, хлеб;
  5. – печень по-строгановски, рис отварной, чай с сахаром, хлеб.

В меню за 50 рублей, по данным на начало учебного года, входили, в частности, компоты, мясные и рыбные котлеты, свежие огурец и помидор, булочки, чай из шиповника, сыр, плов, пельмени.

Бесплатное школьное питание положено малообеспеченным семьям. Для этого дважды в год – до 15 сентября и до 15 февраля – родители или законные представители школьников должны подать пакет документов, подтверждающих право на бесплатное питание.

Амур.инфо обратилось в пресс-службу администрации Благовещенска с просьбой дать пояснения по поводу изменений в меню школьников.

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#здоровье #школа

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    19 минут назад

    инфляция 4 процента-по питанию это видно

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