В благовещенских школах упразднили меню за 36 рублей 60 копеек

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В школах Благовещенска родителей проинформировали об упразднении меню за родительскую плату в 36 рублей 60 копеек. По словам специалистов, на эту сумму невозможно сформировать набор продуктов и обеспечить детей здоровым горячим питанием.

Теперь родители, оплачивая школьное питание, могут выбирать между меню стоимостью 59, 87 или 105 рублей. В объявлениях для родителей сообщается также, что дотация для обеспечения детей из малообеспеченных семей питанием увеличивается до 50 рублей. В связи с этим увеличивается и рацион питания детей за родительскую плату 50 рублей.

Ранее в меню за 36,60 входили, к примеру:

– суп картофельный с сайрой, плюшка, чай с сахаром и хлеб; – котлета из куриного филе, макароны отварные с маслом сливочным, чай с сахаром, хлеб; – тефтели мясные с соусом, каша гречневая, чай с сахаром и лимоном, хлеб; – овощное рагу с куриным филе, чай с сахаром и лимоном, хлеб; – печень по-строгановски, рис отварной, чай с сахаром, хлеб.

В меню за 50 рублей, по данным на начало учебного года, входили, в частности, компоты, мясные и рыбные котлеты, свежие огурец и помидор, булочки, чай из шиповника, сыр, плов, пельмени.

Бесплатное школьное питание положено малообеспеченным семьям. Для этого дважды в год – до 15 сентября и до 15 февраля – родители или законные представители школьников должны подать пакет документов, подтверждающих право на бесплатное питание.

Амур.инфо обратилось в пресс-службу администрации Благовещенска с просьбой дать пояснения по поводу изменений в меню школьников.